Advierten que un conocido complejo del dique de Ullum no estará habilitado: ¿cuál es?

El jefe de los Bomberos Municipales de Ullum, Matías Otthensimer, se encargó de enviar un comunicado a la prensa para advertir que el complejo "Costa Magna" no se encuentra habilitado para utilizarlo como balneario. Entre los motivos, expresó que es porque no cuenta con la presencia de guardavidas y zona boyada.

"Se recuerda a todos los sanjuaninos que el Complejo Costa Magna no se encuentra habilitado. Rogamos a la población tomar conciencia y no asistir al lugar, ya que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias, como guardavidas y zona boyada", afirma el comunicado.

Personal de Bomberos Municipales de Ullum, en conjunto con personal policial de Comisaría N° 15, realizarán controles y operativos de seguridad vial en el lugar.