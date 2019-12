Sanjuanina solidaria: ofrece limpiar casas a cambio de juguetes

"Una limpieza de casa por un juguete". Es la consigna de la movida solidaria que inició Karina Riveros, una empleada doméstica oriunda de Chimbas. La idea es alegrar a los chicos del Hospital Rawson en el Día de Reyes. Por eso pide la colaboración de todos los sanjuaninos.

"Estoy teniendo mucha ayuda de la gente. Hay muchas personas solidarias, ya he recibido muchos juguetes. Hay donaciones de corazón y sólo una persona me pidió que le limpie las ventanas y el baño, estoy esperando que me diga cuándo. Yo no tengo ningún problema. Lo hago, si tengo que lavar lo hago. Estoy encantada de ayudar a los chicos", contó.

Karina vive en Chimbas, en una casita junto a su pequeño hijo de 12 años. Viene de realizar una campaña solidaria para ayudar a los abuelitos del Barrio Valle Grande, a quienes su hija intentó desalojar. "A los abuelos les llevamos agua mineral, mercadería y ropa. Todavía me queda cumplir con el techo, necesitan membrana", contó.

Ahora, junto a su hijo de 12 años, quiere llevarle regalos de Reyes a los chicos que están internados en el Rawson. Por eso se ofreció para limpiar casas a través de las redes y su publicación fue un boom: cientos de compartidos y MG. "Mi hijo me está ayudando, pide donaciones, juguetes y caramelos. Por suerte estoy recibiendo mucha ayuda. A esto lo hago porque me gusta. Yo he pasado por situaciones malas. No me sobra, tampoco me falta. Vivo con lo justo, pero quiero sacarle una sonrisa a la gente.", expresó.