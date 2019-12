¿Cuáles son las zonas donde todavía no hay agua y cuándo vuelve el servicio?

A raíz del fuerte viento sur que se registró durante Noche Buena varios hogares se vieron seriamente afectados por la falta del servicio de luz y agua. Las tareas operativas para solucionar los inconvenientes se vienen generando desde el pasado miércoles, pero aun así son varios lugares del Gran San Juan que llevan varias horas sin ambos servicios.

Desde OSSE detallaron a Tiempo de San Juan cuáles son las zonas donde todavía no cuenta con el servicio. En Rawson las zonas aledañas a la plaza de Villa Krause son las más afectadas y donde todavía no se ha podido restablecer el servicio. En Chimbas el problema más grande es calle Cipolleti. En Santa Lucia los barrios más comprometidos son aquellos aledaños a calle Pellegrini y Av. Libertador.

Según informaron desde la institución en Bº Luna, Jardín de Amada y Avellaneda tampoco está el servicio restablecido. Pocito también fue uno de los departamentos donde más se registraron inconvenientes. En calle Lemos entre 10 y 11 todavía no hay servicio. Tampoco en el barrio UDAP 1, en el Lote Hogar 35, Conjunto 4 y Villa Mariano Moreno.

Además desde el organismo informaron que la imposibilidad de reconexión del servicio se debe en la mayoría de los casos a problemas que dependen de Energía San Juan. Y que en el transcurso de este jueves se trabajará de manera coordinada hasta restablecer ambos servicios.

De las más de 100 perforaciones distribuidas en toda la provincia, solo quedan casos puntuales por resolver, los cuales están relacionados a problemas eléctricos en la línea de distribución de Energía San Juan.

Algunas recomendaciones a considerar hasta entonces son las siguientes:

-Cuidar el agua que contiene el tanque de reserva en cada domicilio.

-Hacer uso del tanque de reserva solo para necesidades básicas.

-Una vez que el servicio se comience a restituir, se sugiere abrir los grifos y dejar correr el agua por algunos minutos.

Por tal situación, la empresa pide disculpas por las molestias, recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias y pone a disposición las siguientes vías de contacto:

Whatsapp –texto-: 264 506 4444.

Por otra parte según informó el Gerente General de Energía San Juan, Eduardo Tejada, en diálogo con Radio Sarmiento, todavía son 1.100 los reclamos pendientes que quedan por atender, lo que equivale a unos 4 mil usuarios sin servicio.