Cómo avanzan las expropiaciones para seguir ensanchando la Avenida Central

Por estos días, Vialidad Provincial avanza con las múltiples expropiaciones que tienen que hacerse sobre la Ignacio de la Roza, para darle espacio al ensanche de la avenida en su segunda etapa, desde Hipólito Yrigoyen hasta Rastreador Calívar.

El Estado, a la par que sigue con el desarrollo del proyecto, ya empezó a gestionar las expropiaciones que son alrededor de 100, según dijo el director de Vialidad Provincial, Juan Magariños. El trámite es complejo, primero debe declararse de utilidad pública lo que el proyecto vaya indicando que sea necesario, luego se inician mensuras y se comparan con los títulos existentes que pueden estar desactualizados y se determina el área a expropiar; eso pasa al Tribunal de Tasaciones que definen el monto que corresponde pagar al propietario que se puede consensuar extrajudicialmente.

Ahora Vialidad está ejecutando las mensuras. No se sabe cuánto demorará este proceso ya que cada propiedad en cuestión tiene una realidad distinta. “Muchas son sucesiones, en otras los propietarios no están definidos, la familia está repartida fuera de la provincia, y a medida que estén de acuerdo todos se avanza con el acuerdo. A veces el propietario falleció o no se ha completado la documentación para que los herederos figuren como propietarios”, dijo Magariños.

Aún no se sabe qué superficie hace falta en qué terreno en particular. De los 100 casos en estudio “hay casas de familia, áreas comerciales, hay de todo”, expresó el funcionario. Se concentran es en la vereda Norte, donde hay construcciones antiguas de adobes y salones comerciales. También se deben analizar bien las mensuras, ya que no descartan que haya casos de propiedades fuera de línea, es decir que los particulares hayan avanzado con construcciones sobre los límites que indica su título de propiedad.

En la zona de acción hay dos predios universitarios, el CUIM de la Universidad Nacional de San Juan y la sede central de la Universidad Católica de Cuyo. Magariños dijo que “las universidades no hay afectación todavía, ya que la mayoría de los casos (de afectación) están en la vereda Norte”.

Son varios metros los que deben ganar en el costado Norte, la intención es darle continuidad al trazado del primer tramo, ya terminado entre Circunvalación y la llamada “Esquina Colorada”. La idea es avanzar en 2020 con las expropiaciones y con la licitación del segundo tramo, apuntó Magariños. Esto incluye también avanzar con obras complementarias previas al ensanche como es los soterramientos del canal, de la línea eléctrica, de los servicios como televisión por cable. También pedirán a Ecogas que ofrezca un proyecto actualizado acorde con la nueva urbanización. Todos estos trabajos se van a ir haciendo como parte de la segunda etapa.

“Estamos preparando todo para que cuando se haga la licitación esté resuelto todo de manera que sólo la constructora avance en el ensanche y refuncionalización de la Avenida Central”, dijo el funcionario.

La primera parte, prácticamente lista

El ensanche de la Avenida Central en su primera fase está prácticamente terminado. Según Magariños “estamos trabajando en los últimos detalles de forestación y señalización y espacios verdes”. No se sabe si se va a inaugurar este año pero ya está terminada en lo general.

Este tramo tuvo complicaciones ya que este año la empresa Milicic fue obligada por el Gobierno a mejorar terminaciones que no habían dejado contentas a las autoridades. La empresa ejecutó la renovación de algunas juntas de dilatación y contracción de losas de hormigón, dijo el funcionario. Así, se fueron generando optimizaciones del proyecto y cada obra adicional llevó un plazo de ejecución que implicó recalcular los plazos de terminación. Ya se terminó.