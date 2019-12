Te presentamos a ‘Tere’, la gran protagonista de ‘Evolución’

‘Evolución’ es el eje temático de la Fiesta Nacional del Sol 2020 y en su espectáculo final –previsto para el 29 de febrero- el gran protagonismo caerá sobre la pequeña ‘Tere’, una nena sanjuanina de los años ’40, que irá recorriendo la historia escrita por talentos 100% locales.

Esa niña, a la que hasta este momento solo se la ha visto a través de una simpática animación, será interpretada por Amaia Balmaceda Soler, una actriz de 11 años que volverá al escenario principal de la mayor fiesta de los sanjuaninos con la mayor ilusión del mundo.

Noticias Relacionadas Amaia, una gran mujer en envase pequeño

Amaia, que en marzo cumplirá los 12 y en 2020 afrontará su primer año de la secundaria, aseguró estar “muy ansiosa con que empieces los ensayos. Estoy muy feliz por esta oportunidad porque para mí es muy lindo estar en la fiesta más grande de San Juan”.

“Hasta ahora lo que hemos hecho me encantó. Cuando me caracterizaron por primera vez y me vi en el espejo no lo podía creer. Era Tere!!! (risas). Me lo hacen pasar muy bien todos, tanto los que me peinan, maquillan, como los chicos que hacen los videos y todos los de la producción. Son todos muy buenos y aprendo mucho con ellos”, aseguró esta nena que tal vez alguno pueda recordar cuando en la FNS 2018 dio vida a Deolinda, en su época infantil, en ‘Difunta Correa, Amor de madre’.

La pequeña, que estuvo dentro del elenco de niños de ‘El Calor de lo Nuestro’ –FNS 2019-, también espera que lleguen los ensayos para encontrarse con amigos que ha hecho a lo largo de estos años. “Con los chicos tenemos un grupo de WhatsApp y ahí vamos diciendo lo que haremos cuando volvamos a estar todos juntos. Nos divertimos mucho”.

“De la historia no puedo contar nada, pero sí puedo decir que es genial”

Amaia lleva cuatro años tomando clases de interpretación en el Teatro Kümmel, primero con Esteban Montaño y en el último tiempo con Facundo Bustos. Además, forma parte del Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, quienes también tendrá su participación en esta edición de la FNS.

Este lunes, en un horario aún por confirmar, se presentará un video promocional grabado la semana pasada, como así también 'La Nueva Era', la canción oficial de la FNS 2020.