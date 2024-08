Leonardo Cifelli, cautivado por el TB, aseguró más programas culturales y la continuidad de la ENERC en San Juan

Vengo del año 98 y creo que haber venido unas 30 o 40 veces en mi rol de productor de espectáculos Vengo del año 98 y creo que haber venido unas 30 o 40 veces en mi rol de productor de espectáculos

“El Teatro del Bicentenario no lo conocía y es realmente impresionante. Para mí en San Juan todo es cautivante. A mí me encanta San Juan. La gente es muy interesada por los recitales, las muestras de arte, la cultura, el teatro, por su folklore. Es muy importante el nivel cultural de la Provincia”, aseguró el secretario de Cultura de Nación.

En dónde se mostró muy claro es al hablar del presente y futuro d la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) tras la incertidumbre que habían generado rumores de que peligraba su continuidad.

Al respecto, Cifelli dijo: “Va a seguir todo igual en la ENERC, no hay nada de qué preocuparse. Lo que hicimos fue reestructurar el INCAA porque hubo películas que la vieron 4 ó 6 personas y eso no puede pasar. Tenemos que cuidar los recursos de los argentinos”.

Va a seguir todo igual en la ENERC, no hay nada de qué preocuparse

El secretario nacional aseguró que fue invitado para venir a la próxima edición dela Fiesta Nacional: “Yo pensé en febrero, pero me enteré hoy, me lo comentó el secretario de Cultura de San Juan, que es en octubre. Voy a tratar de venir porque es impresionante, no me lo puedo perder”.