Las curiosidades de los sanjuaninos al conducir, incluidas las excusas más insólitas para evitar multas

A pesar de lo que se ve en las calles, los sanjuaninos están dentro de los 10 que mejor conducen en el país. No obstante, en el complejo mundo del sistema vial, hay varias particularidades en torno a los siniestros, las multas y hasta las excusas que ponen para no ser sancionados cuando los paran en un control de tránsito.

1- ¿Los sanjuaninos saben conducir con lluvia por el pavimento mojado?

En estos días lluviosos la pregunta obligada es si los sanjuaninos saben conducir con el pavimento mojado. La respuesta es no. "Esto muchas veces, si no lo practicamos, por ahí no nos sale es decir, a nivel general y como llueve poco, por ahí tenemos poca práctica con un suelo resbaladizo por diferentes motivos de la vía, por la poca lluvia se va acumulando y después cuando tenemos algo de agua nuestro asfalto se transforma en una especie de pista de patinaje. No sabemos manejarnos con el pavimento mojado".

2- ¿Los sanjuaninos conducen mal?

"A nivel nacional no, nosotros tenemos contacto en todas las provincias con gente que trabaja de lo mismo que nosotros y no, estamos posicionados en un lugar no digo privilegiado, pero si estamos dentro de un lugar donde se conduce bastante bien estamos entre los, si hablamos de un ranking entre los 10 mejores".

3-¿Bajan o suben los accidentes este año?

"A nivel estadísticas tenemos una disminución bastante importante en la cantidad de siniestros viales. Hay una pirámide donde se manejan los siniestros leves o las simples colisiones donde al final de la pirámide terminan con siniestros fatales. En ese análisis tenemos, por ejemplo, el año pasado a esta altura, en octubre, se registraron 5.100 colisiones, estos choques que tenemos en las esquinas y los que se denuncian, algunos que ni se denuncian. Hubo 5.100 el año pasado y este año 3.400 lo que ha derivado en una disminución del 43,45% en siniestros. En 2023 tenemos lamentablemente 79 familias que el año pasado perdieron una persona con todo lo que eso conlleva", agregó. Este año los fallecidos bajaron a esta altura del año a 55.

4- En los siniestros leves ¿cuáles son los más comunes?

Las movilidades protagonistas de siniestros viales son la moto, la bicicleta y el automóvil-camioneta. Las motos se llevan el primer lugar en siniestros fatales, debido a su grado de inseguridad, pues no tiene paragolpes y son dos ruedas el grado de exposición al siniestro es mucho mayor. En lo que va del año de los 55 fallecidos en siniestros viales, 12 iban en moto.

5-"Pegársela" a un punto fijo

El comisario dijo que muchos siniestros han sido por por puntos fijos, es decir, un automóvil o persona sola y un objeto fijo como un vehículo estacionado, un árbol, una pilastra y se dice que la mayor cantidad de estos siniestros, en lugares tal vez hasta insólitos, han sido a raíz de largas horas de trasnoche y algo de alcohol en sangre, entre otras cosas las faltas más comunes.

6-Menos multas

"Hay que resaltar una decisión de Gobierno de hacer prevención y no hacer tantas actas de infracción. El señor gobernador bajó la línea a Secretaría de Estado de Seguridad y al señor jefe de Policía de hacer más escuela, de hacer esta pequeña charla, esta pequeña interacción con el infractor para darle a conocer el porqué de la falta, cuál es el motivo y qué le puede pasar si no se abrocha el casco correctamente, si no se pone el cinturón, o llevar un niño entre el volante y en su falda". Por eso, dijo, hay una disminución sustancial en cantidad de actas.

7- El maldito celular

En el ranking de multas en San Juan gana como motivo el uso del celular mientras se conduce, lo que está terminantemente prohibido. Más del 90% de los siniestros viales en San Juan se dan por distracciones. En el podio de las razones están el factor humano, el celular, y la interfaz del vehículo (pantallas con GPS, estéreo y otros avances tecnológicos en la cabina). "Además están insonorizados, te metes dentro del auto no escuchas sirena, no escuchas baliza, no escuchas nada entonces", puntualizó el comisario.

8- Las más insólitas excusas para zafar de multas

Según el comisario, las excusas que más escuchan los policías de Tránsito de San Juan de conductores en infracción son estas: "Tengo a mi hijo internado, me tengo que ir a verlo urgente, por eso no me coloqué el cinturón y vengo hablando por celular"; y así con la salud de madres, padres o abuelos. También, para el control de alcoholemia: "me acabo de comer un caramelo de menta que tenía whisky, por eso me da positivo". El comisario dijo que "el ingenio popular es buenísimo. También escuchan a infractores "chapear" por su profesión o contactos: "¿No sabés con quién te estás metiendo?".