La nueva travesía de Omar Rojas, el sanjuanino que sufre Parkinson: ya está listo para recorrer Ecuador, Bolivia y Perú

Omar sufre Mal de Párkinson desde 2007 y sufrió etapas muy adversas. Incluso se vio obligado a desplazarse con la ayuda de un andador. Sin embargo, la firme decisión de salir adelante y su gran fuerza de voluntad lo llevaron hoy a ser un verdadero motivador que recorre en bicicleta distintas ciudades para llevar su historia de vida y dar ánimo.

Omar Rojas La Quiaca.jpg

El Mal de Parkinson provoca la muerte de ciertas células del cerebro que son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad lleva a que se presente agitación (temblores) y dificultad para caminar y moverse.

En 2022 realizó una de sus tantas travesías. Pasó por Mendoza y quedó encantado con el recibimiento de la gente y de las autoridades gubernamentales. También pedaleó hacia el norte y hacia el sur. Prácticamente lleva recorrida toda la extensa Argentina.

“Esta vez me iré en avión hasta Ecuador unos días antes de iniciar el recorrido como para asentarme. Me recibirá un gran amigo que me apoya muchísimo y me pondrá en contacto con más gente. La finalidad es llegar a Perú y Bolivia, aunque también hay algunas conversaciones para atravesar Paraguay y Uruguay, pero esto último está por verse”, dijo Omar a Tiempo de San Juan.

“Quiero decirle a todos los enfermos de Párkinson que yo necesité la ayuda de un andador y que salí adelante. Hoy, con mi mochila, a veces una carpa y mi bicicleta, me encuentro tratado y controlado. Se puede, y hay alternativas”, expresó.

Omar Rojas.jpg

Una vez finalizado el recorrido planificado, regresará a Formosa y desde allí nuevamente a su tierra natal, San Juan, para comenzar a pergeñar otros muchos planes que tiene en mente. Porque Omar piensa en grande: Estados Unidos y Europa en un futuro próximo.

“Claro que todo esto implica contar con fondos y yo vivo de lo poco que gano con mi trabajo manual. Agradezco la ayuda y el apoyo de mucha gente, familias, particulares y gobierno. “Utilizo mis ahorros y siempre estoy juntando dinero para esto, que es mi vida. Nada más gratificante que llegar a un lugar, hablar con la gente y brindar apoyo y contención”, reiteró.

En general, dijo, en cada país que lo recibe siente la ayuda de muchísima gente solidaria. “Se va armando una cadena, una red de gente. Por eso mi proyecto es llegar a Estados Unidos, al Polo Norte y si es posible a España algún día, además de otros países de Centroamérica”, continuó.

“Me desenvuelvo solo y ese es mi logro. La ruta es mi lugar y para eso entreno duro. Todos los días recorro 160/180 km para llegar al 100 por ciento a la travesía, por eso me siento confiado”, sostuvo.

A lo largo de sus distintas experiencias por diversas provincias, concluyó que la bicicleta se transformó en su mejor medicina. Desde entonces, no se aleja de ella ni a sol ni a sombra. El apoyo de su familia, dijo, es fundamental.

Viudo desde hace siete años, es padre de Gabriel, Matías, Lucas, Facundo y Rodrigo.

En sus momentos más críticos con la enfermedad, perdió estabilidad y requirió de un andador y un bastón. “Estuve en el Hospital Posadas, en Buenos Aires, y gracias al tratamiento que llevo a cabo pude recomponerme y volver a tener estabilidad”, comentó.

De todos modos, la actitud la vuelca él mismo todos los días. “El sedentarismo es el peor enemigo, cada vez disfruto más de las salidas en bicicleta y creo que eso ayuda a mi recuperación”.

Los recorridos lo lleva a cabo solo con su mochila a cuestas y una gran pasión por lo que hace y, fundamentalmente, el deseo de que se conozca la enfermedad.

Asimismo, Omar es apoyado por la Red Argentina de Parkinson y sus miembros lo van monitoreando. Recientemente se inauguró una página de Facebook donde va subiendo fotografías de su viaje. La página se denomina Parkinson de La Quiaca a Ushuaia.

“Doy el ejemplo para que mucha gente salga y tenga mejor calidad de vida. Mientras más kilómetros ando, mejor para mí. Trato de motivar a las personas a vivir la vida, a que hagan ejercicios, que es lo primordial y lo ayuda a uno a mejorar y a salir adelante, como hago yo”, puntualizó.

Omar también integra la Asociación Parkinson de Sarmiento, donde ayuda y colabora con pacientes que padecen la enfermedad. Porque encontró, a través de su testimonio, una verdadera forma de vida.