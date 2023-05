La comunidad proteccionista sanjuanina, en alerta por una mujer que adopta gatos bebes en cantidad

La página Ayudando Patitas SJ advirtió sobre la situación ya que Laura nunca publicó cómo seguían esos animalitos y volvió a pedir más gatitos bebés una y otra vez.

"Esta mujer Laura sigue pidiendo gatitos, siempre quiere que sean muy bebés. No se sabe qué hace con ellos. Se sabe que muchas personas ya le han dado pero luego no ha respondido o no les han hecho seguimiento", aseguraron dese la ONG proteccionista y pidieron a los sanjuaninos que no le den más gatitos a la sospechosa adoptante.

mujer gatitos bebés 2.jpg

Una de las hipótesis, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, es que la mujer hace algo macabro con los animalitos, como sacrificios o brujerías. Mirá: