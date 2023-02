Dolor por la muerte de Estiven, el joven que le dio vida al 'Paseo de los Enamorados'

El joven tenia un don especial, su especialidad era trabajar en maderas, tallando los árboles secos que estaban en el Paseo. Una de sus máximas obras e importantes fue la del 'Tótem' que realizó en en el cruce de la calle Los Enamorados y Las Heras, frente de la delegación Barreal del municipio.

image.png

Estiven tenía una lucha constante con una patología respiratoria que traía de niño, eso lo obligaba a depender siempre de un tubo de oxígeno. Producto de esta dificultad, el joven calingastino viajaba a la capital sanjuanina para tratarse y recibir una mejor calidad de vida.

Los vecinos colaboraban con donaciones y rifas para que se pueda comprar sus medicamentos

Asimismo, el artista calingastino había comentado en una oportunidad que tuvo que vender sus herramientas para poder costear sus remedios: "Yo no puedo pasar rabias; se me sube la presión. Pero quiero decirles a los sanjuaninos que si están enfermos, que la luchen; que no todo está perdido".