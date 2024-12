Se picó entre los ediles en la última sesión del año en el Concejo de Rawson: los pedidos de informe, el motivo de la discusión

Daniel Poblete, del Bloque Somos Rawson, aceptó la situación, aunque aseguró que hubo varios informes que se respondieron: “Tuvimos un año legislativo con mucho diálogo, más allá de los resultados finales. Creo que, si ha habido una deuda pendiente, concejal Ruiz, esperamos resolverla el año que viene”.

Adriana Díaz aportó su cuota y dijo que, pese a un año con dificultades, se pudo cumplir con todo lo propuesto y aseguró que se trabajará más para el próximo año. Inmediatemente, Modesto Fernández, de Cambia San Juan, no se quedó con lo que tenía que decir y cargó contra el oficialismo, aduciendo que la “vorágine del trabajo” siempre constituye como una excusa para cumplir con las obligaciones.

Es más, redobló la apuesta y aseguró que Cambia San Juan iba por la negativa de la reglamentación del Cementerio San Miguel. “No vamos a aprobar este proyecto, no porque no estemos de acuerdo, sino porque no queremos ser una escribanía. No podemos aprobar un proyecto en una semana”, arremetió.

Si bien todos los ediles intentaron poner paños fríos a la situación, cuando realizaron un balance del año del Concejo, lo cierto es que esta sesión desnudó algunos entredichos que, hasta el momento, no habían visto la luz.