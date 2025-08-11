¿Orrego también? Dos gobernadores postularon a sus vices como candidatos para las legislativas

Desde hace semanas, suena el nombre del vicegobernador Fabián Martín como posible candidato a diputado nacional por el oficialismo provincial. En los pasillos de Casa de Gobierno y de la Legislatura se susurra la postulación. Los operadores del Gobierno también contemplan al intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, como una alternativa. Aparentemente, ambos dirigentes son las opciones que tiene el gobernador Marcelo Orrego para encabezar la lista de legisladores nacionales para los comicios del 26 de octubre.

El domingo 17 de agosto es la fecha límite para la presentación de candidatos. Las fuerzas políticas afinan el lápiz para convocar a las figuras más competitivas. Martín cumple con los dos requisitos indispensables para el Gobernador: es parte del proyecto desde el primero día, de hecho, es uno de los fundadores; y tiene la experiencia suficiente por haber conducido Rivadavia durante ocho años. Por eso, el nombre del Vice pasó a estar en consideración constante. Él mismo señaló que había que poner a jugar a los "titulares" para no correr el riesgo de perder o empatar el partido.

No sería el primer gobernador en candidatear a su vice. Dos mandatarios provinciales tomaron la misma decisión hace poco. El santafecino Maximiliano Pullaro postuló a la vicegobernadora Gisela Scaglia, que pertenece al proyecto provincial de Unidos en representación del PRO. De ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación, que es lo más probable, no sólo representará a Santa Fe, sino al armado Un grito federal.

Según publicó el periodista David Narciso en el diario Rosario3, "el lunes pasado Pullaro invitó a Scaglia a almorzar y ahí le pidió que sea candidata. A la salida, la vice convocó a los más cercanos, entre ellos el secretario de Cooperación, Cristian Cunha. Luego habló con el consejo ejecutivo del partido e intendentes del PRO. También puso al tanto a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Quizás el dato más impactante sea que Mauricio Macri no fue parte de la movida. Se enteró por la propia Scaglia, que lo llamó para informarle lo que ya estaba decidido".

Aún antes de Santa Fe, estuvo Chubut. A mediados de julio, el gobernador Ignacio Torres informó la fórmula para las legislativas nacionales. La actual diputada nacional Ana Clara Romero será quien encabece la lista, acompañada por el vicegobernador Gustavo Menna. "Es el manifiesto de todos aquellos gobernadores que decidieron salirse del esquema binario nacional de grieta y plantear frentes autónomos priorizando los intereses de cada provincia y saliéndose de esa agenda que muchas veces plantean las dirigencias nacionales", dijo el vice en una entrevista con el programa Buen Día Comodoro, de Seta TV.