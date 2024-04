Las discrepancias en la Corte de San Juan por un comunicado y una reunión que no fue

Los jueces del país expresaron su preocupación por la falta de equidad de género y la ausencia de representación federal en las candidaturas. No es una crítica a los nombres particulares, sino a la actitud del Gobierno nacional. En ese sentido, hubo diferencia de criterios respecto al posicionamiento de la Corte de San Juan.

En un primer momento, trascendió que los cortistas Adriana García Nieto, Marcelo Lima y Daniel Olivares Yapur opinaron en consonancia con sus pares y verbalmente coincidían con lo expuesto en el comunicado publicado por Jufejus. De hecho, los medios de comunicación replicaron esa información.

Sin embargo, no hubo discusión ni acuerdo de la Corte de San Juan para expedirse al respecto del comunicado. El ministro Guillermo De Sanctis había pedido una reunión del cuerpo para analizar el punto por punto y también agregar un ítem. Pero no tuvo suerte. No hubo quórum. Ergo, nunca hubo un posicionamiento institucional de la Corte sobre el mecanismo de Milei.

De Sanctis dijo a Tiempo que "San Juan no opinó" y que "si algún ministro o Lima -Marcelo, presidente de la Corte- opinó, lo hizo a título personal". Es más, el cortista marcó: "El presidente de la Corte no dirige el pensamiento o impone una opinión sobre el resto del cuerpo". Está de acuerdo en posicionarse sobre las designaciones de Milei -"sin juicios de valor"- y adhirió -de manera personal- a los cuestionamientos del comunicado del Jufejus.

En materia de género, De Sanctis apuntó: "Se está llenando la vacante de una mujer, debió respetarse la cuestión de género. A esta altura de los tiempos, debe respetarse la igualdad de género". En tanto, sobre el federalismo, dijo que "la perspectiva federal se logra aumentando el número" de integrantes de la Corte Suprema.

Para De Sanctis no sólo era importante tener una reunión y consensuar una posición sobre el documento de la institución nacional, sino también agregar un punto particular: "La anomalía con gravedad institucional" que representa la nominación para una eventual vacante del supremo Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre. "Nueve meses antes, Milei hace la propuesta. Es llamativa la anticipación. ¿Qué es lo que quieren? ¿Forzar la renuncia?".

Por el contrario, para el ministro Juan José Victoria, la Corte de San Juan no se debe emitir opinión ni adherir al comunicado. Según explicó a Tiempo, "la Corte no tomó posición" porque hay tres ejes que determinan la elección de supremos.

Primero el Decreto 222/03, de acuerdo al cual los entes no gubernamentales pueden realizar cuestionamientos. "Los entes no gubernamentales", hizo hincapié. En segundo lugar, las impugnaciones se debe realizar una vez oficializadas las postulaciones. "Pero al momento de emitir el comunicado eso todavía no sucedía", dijo Victoria. Tercero, pero no menos importante, el Artículo 99 Inciso 4 que determina que la atribución de las nominaciones es del Presidente de la Nación y que el Senado de la Nación es el evaluador. "El Senado es el órgano federal competente", resaltó.

Por todo eso, Victoria remarcó que "las Cortes no participan del proceso. No puedo suscribir a una declaración porque no existe competencia". En cambio, "los ministros o los ciudadanos sí pueden opinar a título personal". Decidió no referirse sobre el comunicado ni la cuestión de género y el federalismo.