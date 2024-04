El representante de Alberto en San Juan: "Si lo miramos con el cristal del 2024, es Perón"

El miércoles, el representante de Alberto Fernández en San Juan, Martín Azcona, participó de Off the record, el streaming de Política del diario Tiempo de San Juan. El dirigente defendió la gestión del expresidente e incluso dijo que "si miramos a Alberto con el cristal del 2024, es Perón".

Es más, Azcona redobló la apuesta: "El que lo votó no tiene que lamentarse, tiene que celebrarlo. Hay que reconocer las equivocaciones". Explicó que "el que votó esto, que sepa lo que es vivir sin trabajo. Dentro de cuatro años, su cabeza va a pensar de forma distinta. Si sos clase trabajadora o clase media, si depende de que a la economía del país le vaya bien para que a vos te vaya bien, tiene que gobernar el peronismo".

Sin título.jpg

En esa línea argumental, el empresario sanjuanino agregó: "Si vos disfrutas en ese estado de no progresar, no tener trabajo, no tener vacaciones, no poder darles los remedios a tus viejos, entonces disfrutalo, sé feliz".

Además, el peronista cercano al expresidente, reveló detalles de la cena que tuvo con Alberto Fernández días después de la entrega de atributos a Javier Milei. "Cené con Alberto dos días después que dejó el gobierno. La reflexión es que no entendieron lo mal que iba a estar el país", comentó, y agregó que le dijo: "Con el tiempo, quédate tranquilo, te van a ir a buscar".

En tanto, en lo estrictamente partidario, Azcona marcó que Parte "está más vivo que nunca. Tenemos la capacidad de discutir de igual a igual. No tenemos el miedo de ser los que rompen" como durante la gestión albertista.