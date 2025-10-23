El PJ de San Juan cerró su campaña con un acto clásico: cortes de calle y una arenga reeditada

A poco más de 48 horas de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, Fuerza San Juan con un acto peronista clásico: la casona de la calle 25 de Mayo como sede, bombos y banderas, cánticos y hasta militancia cortando la calle. Sin muchas definiciones políticas, Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo estuvieron acompañados de casi toda la dirigencia peronista, incluyendo a la mayoría de los intendentes (exceptuando a Mario Riveros de Valle Fértil). También acompañó el senador Sergio Uñac, y llamó la atención la ausencia del exgobernador José Luis Gioja.

Acorde a un acto electoral en fechas de calor y teniendo en cuenta los antecedentes (en el lanzamiento de las candidaturas, la segunda candidata suplente, Rosana Rubiño, terminó desmayándose), esta vez la conducción del Partido Justicialista decidió que el acto fuese en las afueras del salón principal. Por este motivo, la militancia desbordó el perímetro de la sede y terminó cortando la calle.

image

El sonido se cortó en varias oportunidades, debido al "calor de la militancia", decía el locutor principal. En esos intervalos, los militantes aprovecharon el tiempo muerto y cantaron un cántico reeditado. "Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver....", una frase que los dirigentes políticos también repitieron.

image

En este sentido, los discursos carecieron de contenido político, como si el acto del 17 de octubre hubiese sido la última bala. El único que dio una definición de cara al domingo fue Gramajo, quien dio inicio a la campaña que vendrá después. "La tarea no termina el 26 de octubre, tenemos que seguir más unidos que nunca y recuperar el gobierno en el 27", dijo el exintendente de Chimbas.

Por su parte, Andino, a quien lo cargaron en andas hacia el escenario cual líder espiritual, arengó a los militantes y les pidió que continúen trabajando de cara al domingo. "Somos la única opción para ponerle un freno a las políticas de ajuste de Javier Milei en el Congreso", planteó.

image

La del domingo se trata de una elección clave para el peronismo, que se mide por primera vez con el electorado sanjuanino después de perder la provincia tras 20 años de gobierno. Para algunos es el cierre de una campaña que empezaron el mismo 2 de julio del 2023, y para otros, tal como quedó demostrado en los discursos, se convierte en el comienzo de una campaña electoral rumbo al 2027.