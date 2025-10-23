jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislativas

El PJ de San Juan cerró su campaña con un acto clásico: cortes de calle y una arenga reeditada

Fuerza San Juan le puso fin a la campaña electoral rumbo al próximo domingo en al casona de la calle 25 de Mayo, con Andino como principal protagonista, acompañado de casi todas las figuras peronistas de la provincia.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-10-23 at 10.35.42 PM

A poco más de 48 horas de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, Fuerza San Juan con un acto peronista clásico: la casona de la calle 25 de Mayo como sede, bombos y banderas, cánticos y hasta militancia cortando la calle. Sin muchas definiciones políticas, Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo estuvieron acompañados de casi toda la dirigencia peronista, incluyendo a la mayoría de los intendentes (exceptuando a Mario Riveros de Valle Fértil). También acompañó el senador Sergio Uñac, y llamó la atención la ausencia del exgobernador José Luis Gioja.

Lee además
Se prohibió la venta de las pasas sanjuaninas Valle Encantado (Foto: Catamarca actual)
Control sanitario

Por una piedra en la bolsa, prohibieron una marca sanjuanina de pasas de uva
el dolar baja en san juan: el blue descendio $30 y en los bancos tambien se vende mas barato
Mercado cambiario

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $30 y en los bancos también se vende más barato

Acorde a un acto electoral en fechas de calor y teniendo en cuenta los antecedentes (en el lanzamiento de las candidaturas, la segunda candidata suplente, Rosana Rubiño, terminó desmayándose), esta vez la conducción del Partido Justicialista decidió que el acto fuese en las afueras del salón principal. Por este motivo, la militancia desbordó el perímetro de la sede y terminó cortando la calle.

image

El sonido se cortó en varias oportunidades, debido al "calor de la militancia", decía el locutor principal. En esos intervalos, los militantes aprovecharon el tiempo muerto y cantaron un cántico reeditado. "Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver....", una frase que los dirigentes políticos también repitieron.

image

En este sentido, los discursos carecieron de contenido político, como si el acto del 17 de octubre hubiese sido la última bala. El único que dio una definición de cara al domingo fue Gramajo, quien dio inicio a la campaña que vendrá después. "La tarea no termina el 26 de octubre, tenemos que seguir más unidos que nunca y recuperar el gobierno en el 27", dijo el exintendente de Chimbas.

Por su parte, Andino, a quien lo cargaron en andas hacia el escenario cual líder espiritual, arengó a los militantes y les pidió que continúen trabajando de cara al domingo. "Somos la única opción para ponerle un freno a las políticas de ajuste de Javier Milei en el Congreso", planteó.

image

La del domingo se trata de una elección clave para el peronismo, que se mide por primera vez con el electorado sanjuanino después de perder la provincia tras 20 años de gobierno. Para algunos es el cierre de una campaña que empezaron el mismo 2 de julio del 2023, y para otros, tal como quedó demostrado en los discursos, se convierte en el comienzo de una campaña electoral rumbo al 2027.

Temas
Seguí leyendo

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes

Argentina confirmó su equipo para el Panamericano de Selecciones que se jugará en San Juan

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma

"San Juan, mi tierra querida" comienza a tomar forma de cara a una nueva edición de la FNS2025

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué proponen

¿Se vende vino por internet?: los números de un negocio que recién empieza y el desafío de San Juan

Por las elecciones 2025, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes

Las hermosas imágenes que dejó el Segundo Festival de las Aves en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
patricia bullrich cruzo a cristina kirchner: de que...
Redes sociales

Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner: "De qué...

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías
Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Te Puede Interesar

Serían al menos 120 personas las estafadas en San Juan por la plataforma de inversiones
Investigación en curso

Serían al menos 120 personas las estafadas en San Juan por la plataforma de inversiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se prohibió la venta de las pasas sanjuaninas Valle Encantado (Foto: Catamarca actual)
Control sanitario

Por una piedra en la bolsa, prohibieron una marca sanjuanina de pasas de uva

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos
Rescate

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos

El martes contaría con calor durante buena parte del día y existen probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche.
Clima

Viernes cálido en San Juan: sol y nubes para marcar el cierre de la semana

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de destituyente
Elecciones

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de "destituyente"