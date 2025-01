El Gobierno reveló cuánto cuesta la custodia de Fabiola Yañez en Madrid

Fabiola Yañez, periodista y ex primera dama.

En medio de un intenso debate sobre el uso de recursos públicos, el Gobierno reveló que ha invertido más de US$ 300.000 en la custodia de Fabiola Yañez , ex primera dama de Argentina, quien actualmente reside en Madrid. Esta decisión ha generado controversia debido a la asignación de fondos para proteger a una figura pública fuera del país, especialmente tras la difusión de videos que la muestran disfrutando de un lujoso festejo de Año Nuevo en un exclusivo restaurante de la capital española.

Soto detalló que el gasto mensual de cada uno de los custodios asciende a 18.000 euros, lo que incluye salario, alojamiento, alimentación y otros costos. En total, el Gobierno ya ha invertido más de US$ 300.000 en un período de aproximadamente seis meses para cubrir los gastos de la custodia de Yañez en Madrid. Aclaró, además, que los agentes trabajan de manera intensiva, ya que para reducir costos no se asignan más efectivos a esta tarea, a pesar de que serían necesarios turnos adicionales.

Informe de riesgo y la continuidad de la custodia

Actualmente, el Ministerio de Seguridad se encuentra elaborando un informe de riesgo que fue solicitado por el juez Julián Ercolini para determinar si la custodia de Yañez debe mantenerse o no. Según Soto, no se percibe un riesgo vigente para la ex primera dama, lo que podría hacer innecesaria la continuidad de esta protección. Sin embargo, el funcionario aclaró que cualquier cambio en la asignación de la custodia dependerá de una decisión judicial.

El alcance de la custodia, tal como se explicó, no solo cubre a Fabiola Yañez, sino también al menor que está bajo su cuidado, en cumplimiento con las normativas de seguridad que protegen a los familiares directos de figuras públicas.

La polémica y los cuestionamientos

El tema se ha vuelto aún más controversial debido a la reciente difusión de un video donde se observa a Yañez celebrando el Año Nuevo en un restaurante exclusivo de Madrid, cuyo menú tiene un costo de 250 euros por persona, con opciones de bebidas premium. Esta situación generó un fuerte rechazo entre sectores políticos y ciudadanos que cuestionan el uso de fondos públicos para una custodia tan costosa, especialmente cuando la ex primera dama parece disfrutar de un estilo de vida lujoso.

Propuesta de ley de La Libertad Avanza

El debate sobre el uso de recursos públicos para la protección de exmandatarios y sus familias fuera del país ha alcanzado la agenda política. Desde el espacio La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, se ha anunciado un proyecto de ley que busca limitar la asignación de custodias financiadas con fondos públicos a exmandatarios y sus familiares cuando se encuentren fuera del país. La propuesta pretende reducir el gasto público y garantizar que estos recursos se destinen a situaciones de verdadera emergencia o riesgo.

Cambios en la asignación de custodios

Como respuesta a la creciente presión pública y política, el Ministerio de Seguridad ha decidido reducir la custodia de Yañez a un solo agente, quien rota cada 15 días. Esta decisión sigue estando respaldada por una orden judicial, aunque algunos sectores políticos consideran que esta reducción no es suficiente para mitigar la polémica generada.