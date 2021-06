El bolsonarismo trató de 'racista' a Alberto Fernández, por afirmar que 'los brasileros vienen de la selva'

Pelo visto esse racista é o queridinho da turma do "como é bom ter um presidente"



Alberto Fernández só esqueceu que somos a maior economia do continente, com vantagens tecnológicas, armamentistas e culturais.



PS: As Ilhas Falkland são do UK e o Pelé tem mais copas que vocês. pic.twitter.com/EyWWtwXwCF