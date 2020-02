Colombo se despidió de ANSES y hay incertidumbre por el sucesor

Rodolfo Colombo dejó su lugar en la ANSES, el organismo nacional que comandó en San Juan durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. El ex candidato a intendente de la Capital charló con Tiempo de San Juan sobre su paso por la gestión, compartió anécdotas y adelantó cómo continuará su carrera política. Con su despedida, se abre un lugar importante dentro de la estructura de cargos nacionales. Fuentes en off aseguran que se dirime todo entre dos nombres pero que aún no fue enviada la decisión final. El miércoles 5 de febrero dejarán sus lugares las autoridades de las delegaciones departamentales, tal es el caso de Chimbas y Rawson.

Cuando hay cambios de gobierno queda al frente de ANSES quien esté a cargo de la coordinación general, puesto de planta permanente. En este caso, Flavia Melián es quien comandará el organismo hasta que llegue desde Nación la designación. De igual modo, las fuentes consultadas coinciden que esta semana se conocerán los nombres de las designaciones, entre las cuales además de un jefe general se nombra a dos personas más, una a cargo de Rawson y otra de Chimbas.

En cuanto al balance de estos cuatro años en el organismo, Colombo dijo que fueron años de intenso trabajo, de aprendizaje y de intentar acompañar "desde el embarazo hasta la muerte" porque "ANSES es mucho más que jubilaciones y pensiones", apuntó. El capitalino destacó su asistencia perfecta y también recordó una serie de anécdotas vividas. Desde apuestas futbolisticas con sus compañeros hasta gente que le llevó comida de todo tipo a modo de agradecimiento. Incluso hubo una mujer de Tucumán que compartió con el actuarista humita en chala y empanadas típicas de aquella provincia.

Colombo mencionó algunos de los momentos que más lo emocionaron en estos años, y en esos momentos estuvo presente su papá, Ricardo Colombo. "En una oportunidad una mujer me trajo una foto de mi papá, de cuando tenía 30 años, una foto inédita. La trajo enmarcada. En otra ocasión, en Caucete, me trajeron un recorte del diario La Nación. Salía mi papá en la tapa, cuando fue embajador en Estados Unidos. Ambos recuerdos son muy emotivos", agregó. En cuanto a su futuro, dijo que trabajará en su estudio jurídico y que continuará en política en el frente Cambiemos con su partido Actuar.