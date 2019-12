Conocé al nuevo defensor del Pueblo y qué hará por los sanjuaninos

Muchos conocen a Pablo García Nieto como presidente del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, donde estuvo por 8 años hasta hace poquitos días, cuando fue designado como defensor del Pueblo, lugar que ocupó Julio Orihuela por más de 30 años hasta que murió en 2018. Hijo de la ex ministra de Educación, Ana María Nieto de García y hermano de la cortista Adriana García, Pablo García Nieto estará al frente del sensible organismo oficial durante 4 años, tras la eliminación del caracter vitalicio del cargo.

Recién puesto en funciones, el nuevo defensor del Pueblo de San Juan habló del perfil que quiere darle al cargo, de sus planes y consejos para los sanjuaninos. Prometió “mucha interacción con el Poder Ejecutivo, comunicarse con las defensorías del resto del país y hacer mucha concientización en los ‘sub 30’ y en los adultos mayores sobre sus derechos”.

Garcia Nieto recordó que los sanjuaninos pueden acercarse a su oficina (Avenida Libertador 593 Este, esquina Caseros) para plantear cualquier acción que no tenga solución por vía judicial o que el Ejecutivo no dio respuesta acorde o para presetar reclamos a los que no se les ha encontrado una vía de solución.

Conocé cómo piensa en este video: