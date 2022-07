Pornografía infantil en San Juan: dos hombres acorralados por la evidencia y una anciana muy confundida

"Yo veo pornografía es un morbo que tengo y no lo puedo evitar en mi cabeza y me da vergüenza", dijo Marcelo Sánchez Trozzi el día que la Policía cayó a allanar su casa en la calle Belgrano, Trinidad.

En nuestro país se allanaron domicilios en 14 provincias, una de las cuales fue San Juan.

Marcelo Sánchez Trozzi (41) , Diego Marún Poblete (28), Blanca Araya Poblete de más de 70 años son los tres sanjuaninos que quedaron involucrados en la grave acusación.

Este viernes se realizó la audiencia de formalización en el nuevo Sistema Acusatorio sanjuanino y los tres se sentaron frente a la jueza Celia Maldonado. Ninguno quiso declarar.

Diego Marún Poblete cayó en su casa de Capital y junto a él también detuvieron a su madre, Blanca porque identificaron que una de las computadoras desde la cual se había descargado y envido material era el IP de la casa de la mujer. Es decir que, por ser ella la que vivía en ese domicilio también quedó vinculada.

Durante la audiencia de formalización se pudo ver a Diego Marún Poblete cabizbajo y en absoluto silencio, escuchando todo de lo que se lo acusa. De hecho, en su vivienda secuestraron varios celulares, computadoras, pen drives y DVD con material que será peritado pero que contendría representaciones sexuales de menores de edad. Lo mismo ocurrió en la casa de su madre.

Blanca Poblete, sin embargo, se mostró bastante confundida ante los delitos de los que se la acusaba, cabe destacar que la mujer tiene más de 70 años.

El material era distribuido mediante el software P2P uno de los programas más antiguos para compartir información entre usuarios. El mismo le permite a una persona enviar archivos a otra sin la necesidad de conectarse a un Servidor Central o pasar por un intermediario.

Cuando la fiscalía, a cargo de Raúl Iglesias le leyó a Blanca Poblete la descripción de los hechos, la mujer no pudo ocultar su confusión.

Para Diego Nicolás Marún la jueza dispuso 6 meses de prisión preventiva que pasará en el Penal de Chimbas y 1 año de investigación penal preparatoria que es el tiempo que tendrán las partes para reunir pruebas.

Su madre, en cambio, fue dejada en libertad pero con la obligación de colaborar con la investigación y comparecer ante la Justicia si fuese necesario. Ambos quedaron formalmente imputados por los delitos de facilitación y distribución de representaciones sexuales de menores de edad, agravado por ser menores de 13 años y tenencia de representaciones sexuales de menores agravada.

El tercer sanjuanino implicado en la distribución de pornografía infantil se llama Marcelo Sánchez Trozzi, tiene 41 años y el domicilio que fue allanado está en la calle Belgrano, en Trinidad. En ese lugar hay tres viviendas, la de Trozzi adelante y dos más atrás que son alquiladas por familias. Fueron estos inquilinos los que aportaron más datos a los investigadores y manifestaron que Trozzi era un exhibicionista pero que nunca lo habían denunciado por temor.

SÁNCHEZ TROZZI, LAS ESCALOFRIANTES PRUEBAS EN SU CONTRA

Algo que dejó a todos impactados en la audiencia fue el relato de la fiscalía sobre lo que encontraron en la casa de Sánchez Trozzi. Es que al momento del operativo policial, el imputado tenía la computadora encendida con varias páginas abiertas y una conversación que dejó a todos helados por su contenido.

En la misma, Sánchez Trozzi hablaba de sexo oral con menores de edad. Cuando el otro interlocutor le preguntaba, el sujeto relataba un episodio de violación con un niño de 9 años.

Sobre este punto en particular, el fiscal Raúl Iglesias explicó a Tiempo de San Juan que aún es muy prematuro para hacer una acusación más grave, debido a que no se conoce el contexto de la conversación. "Sin embargo, no descartamos nada", aseguró.

En otro fragmento de la conversación que leyeron en la audiencia el intercambio era el siguiente:

-¿Te gustan más los nenes o las nenas?

-Me calientan más los nenes.

Sánchez Trozzi recibió 3 meses de prisión preventiva que cumplirá en el Penal de Chimbas y la jueza Maldonado les dio 1 año para la investigación penal preparatoria a los fiscales. Además, quedó formalmente imputado por los delitos de facilitación y distribución de representaciones sexuales de menores de edad agravado por ser menores de 13 y tenencia de representaciones sexuales de menores.