Nena fue a comprar al kiosco del 'Tío Carlos' y no quiso ir más: había sido abusada

El hecho ocurrió el pasado 7 de diciembre. Aparentemente una pareja le pidió a sus hijos menores que vayan a comprar a la casa de Rosales. Cuando los nenes regresaron la niña le dijo a su mamá la relevación de lo que le había pasado:

“Mamá yo no quiero ir más a comprar, es que el tío Carlos cuando lo fui a abrazar para despedirme, me tocó -sus partes íntimas- y me dijo ‘eso es mío’”. “Mamá yo no quiero ir más a comprar, es que el tío Carlos cuando lo fui a abrazar para despedirme, me tocó -sus partes íntimas- y me dijo ‘eso es mío’”.

La denuncia se realizó formalmente el 8 de diciembre y ahora el caso se resolvió tras un juicio abreviado. Rosales recibió la condena de 10 meses de prisión por el delito de abuso sexual simple.