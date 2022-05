Guardavidas de San Juan piden acompañar al bañero acusado por homicidio culposo

"Recordemos que lo acontecido forma parte de las circunstancias de riesgos imprevistos en nuestro accionar laboral, por lo que, como guardavidas estamos expuestos a un accidente como éste en cuestión", justificaron.

Hace unos días, en las salas de audiencia de Tribunales, se llevó adelante el control de acusación del bañero imputado por homicidio culposo por presunta negligencia y, si bien no se concretó, trascendió que la defensa del acusado y el Ministerio Público pretendieron llegar a un acuerdo de juicio abreviado.

Sin embargo, la parte querellante se opuso al acuerdo entre la defensora Carla Manini y el fiscal Adrián Riveros y dejó sentada su postura, frente a la jueza de Garantías María Gema Guerrero. La abogada defensora tenía en sus planes que el castigo fuera una probation, pero no hubo acuerdo para tal resolución por decisión de la magistrado.

Durante más de 5 horas de audiencia, las partes concluyeron con la presentación de elementos probatorios y la causa quedó a tiro para el inicio del juicio que se ejecutará el martes de la próxima semana, según apuntaron las fuentes.

Para los investigadores fue clave establecer si el bañero tuvo responsabilidad directa en lo que sucedió y, por tanto, ser castigado por ello. Por otro lado, para los querellantes Marcelo Fernández y Franco Montes no existió tal interrogante, puesto que sostuvieron desde un principio que Molina tuvo responsabilidad en lo acontecido.

Los querellantes fueron más lejos y solicitaron el cambio de calificación a homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena más gravosa que la acusación que sostiene el Ministerio Público y que va desde los 8 años de prisión efectiva.

La Fiscalía apoyó su acusación contra el guardavidas, tras afirmar que el imputado no debió haber permitido el ingreso al menor a la pileta, como así también tuvo que haber vigilado en todo momento el lugar. Incluso aseguró que no había otras personas, que estaba Molina y el menor en ese sitio y advirtió que una testigo -la que descubrió al niño en el agua- notó que su atención estaba en el celular y no en su alrededor.