EN VIVO: condenaron a Matías Olmedo, pero el tribunal admitió un error y dio marcha atrás

Lo que debió ser el cierre de un proceso doloroso se transformó en un desconcertante ida y vuelta judicial. Tras un insólito error , el tribunal a cargo del juicio contra Matías Olmedo tuvo que dar marcha atrás, anular la pena dictada y rectificar su propio veredicto. Aunque la víctima y sus familiares llegaron a festejar entre lágrimas una condena de 10 años de prisión en la puerta de los tribunales, esa pena hoy no está firme y el proceso penal quedó en suspenso.

El error: ¿qué se olvidaron los jueces?

La presidenta del tribunal admitió públicamente que cometieron un "error material e involuntario". En términos llanos: los magistrados se saltaron una etapa obligatoria del código procesal conocida como el juicio de cesura.

¿Qué es el juicio de cesura?

En el sistema penal moderno, los juicios importantes se dividen en dos dos etapas independientes:

Primera etapa: Se debate si el acusado es culpable o inocente (la que se hizo mal cuando la jueza hizo la resolución).

Segunda etapa (Cesura): Una vez declarado culpable, se realiza una nueva audiencia donde la fiscalía, la querella y la defensa discuten cuántos años de cárcel le corresponden, evaluando agravantes y atenuantes.

El tribunal dictó los 10 años de prisión directamente, omitiendo por completo este segundo debate obligatorio. Al advertir la gravedad de la falla -que podría haber provocado la nulidad de todo el juicio por violar las garantías constitucionales del debido proceso-, los jueces tuvieron que retroceder.

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La audiencia de cesura se realizó y la fiscalía sostuvo que la pena debe ser de 12 años. La querella se adhirió a lo que planteó fiscalía y la defensa solicitó que sea el mínimo.

La rectificación: De "mayoría" a "unanimidad"

Al corregir la resolución, el tribunal emitió el veredicto que legalmente correspondía a esta instancia. El cambio no fue solo de forma, sino que sumó que esta declaración de culpabilidad no era mayoritaria (como se dijo en un principio) si no unánime.

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Olmedo llegó a juicio acusado de haber intentado matar a su expareja en un episodio de extrema violencia ocurrido en el departamento Chimbas. La causa fue encuadrada como tentativa de femicidio, una de las figuras más graves previstas por el Código Penal cuando la agresión se produce en un contexto de violencia de género.

Live Blog Post "El amor no duele": el mensaje de la madre de M. tras la condena Al referirse a las últimas palabras de Olmedo, quien aseguró seguir amando a la joven, fue contundente: "El amor no duele. Si vos amás a alguien no podés hacerle el daño que le hizo. Nadie tiene derecho, ella no era de su propiedad", afirmó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2062893922376888808&partner=&hide_thread=false "El amor no duele": el mensaje de la madre de M. tras la condena pic.twitter.com/KP5L9y8o6s — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 5, 2026

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Live Blog Post Los alegatos: lo que dejó una jornada muy emotiva El pasado martes fueron los alegatos por este juicio por tentativa de femicidio y fue impactante. Los argumentos de las partes fueron tremendos y marcaron lo postura de cada uno. Fiscal Atilio Yanardi por UFI CAVIG: solicitó la pena de 12 años de prisión efectiva y que sea declarado culpable delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género (tentativa de femicidio). La querella a cargo de Gustavo Sánchez y su hija Ana Valentina Sánchez Salmuni, solicitaron la pena de 22 años. Para esta parte Olmedo actuó con alevosía y ensañamiento (otro agravante a la tentativa de femicidio), agregándole el delito de privación ilegítima de la libertad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2062855748720197818&partner=&hide_thread=false Palabras de la abogada de la víctima en el caso de tentativa de femicidio en Chimbas, San Juan.Este viernes la etapa final del juicio: veredicto y determinación de pena. pic.twitter.com/i8Evs5P9he — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 5, 2026 La defensa de César Oro expresó que su cliente sea absuelto o si se lo considera culpable, solamente, por el delito de lesiones leves agravadas. Para esta parte, Olmedo actuó en legítima defensa.