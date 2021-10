Aseguran que la abogada que recibió la probation por estafa tiene más denuncias

De frente, la jueza Chicón y de espaldas, Carla Verónica Díaz Fior quien se esforzó para no dejar ver su cara en el juicio público .

La abogada sanjuanina que recibió la probation por fraude, Carla Verónica Díaz Fior, tendría más denuncias en su contra no sólo en la justicia penal -que ya la juzgó- sino también en el Foro de Abogados. Así lo aseguró Daniel Pacheco, quien explicó que las quejas que radicó quedaron en la nada.

Hace dos semanas atrás, la letrada que estaba en la mira por una maniobra ilícita con el uso de sellos y estampillados para ahorrarse alrededor de 10 mil pesos zafó de la condena después de que su defensa acordara un castigo con la Fiscalía. Fue por ello que la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón le otorgó la suspensión de juicio a prueba y le ordenó a cumplir con tareas comunitarias durante 6 meses.

Según el denunciante, fue víctima de la profesional ya que en una disputa judicial con su ex esposa falsificó una firma en forma reiterada e inició una causa por violencia de género con falsos testimonios. "Por ese expediente, impusieron una medida perimetral que sin querer incumplí y caí detenido. Es que justo coincidimos en uno mismo lugar con mi ex (en el supermercado) y ella llamó a la Policía y me llevaron", contó Pacheco.

Tras conocer el desenlace de la situación procesal de Díaz Fior, el denunciante se mostró molesto por el resultado. "Tiene otras denuncias en curso, cómo puede recibir tan poco", señaló. Sin embargo, la mujer cumplía los requisitos para obtener ese beneficio ya que no contaba en su haber con sentencias previas en su contra.

Acorde apuntó, la denuncia por presunta estafa procesal recayó en el Tercer Juzgado de Instrucción y nunca más tuvo novedades al respecto. "Deberían aplicar suspensiones o inhabilitaciones para que no ejerza su profesión, en este tipo de casos", cerró.

Denuncias en su contra

Díaz Fior había sido imputada por el presunto delito de defraudación en perjuicio de la administración Pública. La causa fue iniciada el 28 de julio pasado por el fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal Cintya Segura -de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales- a raíz de las denuncias de los jueces Marianela López, Gustavo Almirón y Esteban de la Torre, los titulares del Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Familia. En esos días descubrieron la maniobra irregular que había realizado la abogada Díaz Fior en ocho causas civiles que se tramitaban en esos juzgados.

La abogada, como todos los letrados, se encuentra habilitada y registrada para tramitar causas por el Sistema Online de Expedientes Electrónicos del Poder Judicial de San Juan. Es así que, en ocasiones, cuando mueven expedientes deben ingresar los códigos por los pagos obligatorios de esos aforos, destinados al Foro de Abogados de San Juan y al Poder Judicial por el servicio de justicia, explicó un funcionario. Un abogado que un sellado forense puede valer 1.000 pesos y una unidad tributaria 400.

La denuncia señala que detectaron que, entre los 23 y 24 de febrero pasado, la doctora Díaz Fior utilizó los mismos códigos de Sellado Forense y Unidades Tributarias en tres causas distintas en el Primer Juzgado de Familia, de acuerdo a la causa judicial.

En el Segundo Juzgado de Familia constataron que repitió dicha acción: el 30 de noviembre de 2020, en una causa de divorcio, y en otro expediente por un régimen de parentalidad, el 23 de febrero de 2021, consignaron las fuentes.

También reiteró la maniobra en otro proceso de divorcio en el Tercer Juzgado de Familia, el 30 de noviembre de 2020. Igual que en una causa por régimen de parentalidad, en fecha 23 de febrero, y en otro trámite por un divorcio en ese juzgado, el 24 de febrero, según fuentes del caso.

El objetivo en todos los casos era, supuestamente, ahorrar el pago por esos sellados. En total, algo de 10.000 pesos, explicó un funcionario. Llevó su tiempo recolectar los informes y finalmente el fiscal Riveros y la ayudante fiscal Cintya Segura formalizaron la imputación contra la abogada Díaz Fior.