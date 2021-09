Venía de conocer a su bebé recién nacida y murió en un accidente: habla la familia de Damián Ruiz

Para los Ruiz, Damián era el regalón y ahora que no está más dejó a una familia devastada. El accidente ocurrido este jueves por la tarde en la intersección de Roque Sáenz Peña y Talacasto, le costó la vida al joven changarín que acababa de ser papá.

"Era el regalón, el noveno de 11 hijos y el último varón que quedaba vivo", relató a Tiempo de San Juan su hermana, Graciela Ruiz.

La mujer contó que el día que Damián murió en el fatídico siniestro, volvía de conocer a su bebé, una nena que nació prematura y que quedó internada en neonatología del Hospital Guillermo Rawson. Es más, la madre de la criatura no sabía nada hasta el viernes, cuando le dijeron lo que había pasado con el joven, mientras aún estaba internada en el nosocomio capitalino.

"Nosotros nos abemos cómo fue el accidente. Nada más sabemos que había ido a buscar a mi hermana porque había sido papá el día anterior y mi hermana Mariela lo iba a acompañar al hospital a ver a la bebé y a la mamá", relató la mujer.

Este sábado, Damián fue enterrado y su pareja pudo estar presente, mientras su nena recién nacida sigue internada recuperándose. De hecho, "todavía no pudimos hablar ni siquiera de un nombre para la beba, no sabemos cómo le iban a poner", dijo la tía de la niña.

La familia Ruiz está molesta porque aseguran que no recibieron ninguna citación de la Justicia para presenciar el juicio que se llevó a cabo este viernes. "Lo hemos tomado muy mal porque no nos hicieron llegar ni una notificación como que le iba a dar la condena a él (Walter Castro), nos enteramos por los medios y ya no pudimos hacer nada, nos hemos quedado helados", dijo Graciela.

Castro, era el hombre que iba a bordo de la camioneta Toyota con la que impactó Damián y que quedó detenido tras el accidente. Sin embargo, este viernes recibió una condena de 2 años de prisión en suspenso, por lo que no irá preso, pero tampoco tendrá permitido manejar por 5 años.

Según lo que le dijeron a mi papá, le iba a llegar una citación porque iba a ser el juicio pero no le mandaron nada"

Damián era el noveno de 11 hermanos (8 mujeres y 3 varones). El último hombre que quedaba vivo del gran grupo de hermanos era él. Es que hace cuatro meses falleció también Daniel Ruiz, en un accidente de tránsito "se lo llevaron por delante en Caseros y San Lorenzo", detalló Graciela. Unos ocho años antes también había muerto Claudio Ruiz, quien fue apuñalado durante una gresca.

Mi mamá está destrozada, ella hacía todo por él.