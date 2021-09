Un artista callejero cae preso por otro caso de pornografía infantil en San Juan

Detuvieron a un artista callejero por un nuevo caso de pornografía infantil en San Juan. Es un malabarista que fue apresado este martes en una propiedad en pleno centro capitalino. Hasta allí llegaron los policías y personal de la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro ANIVI tras el rastreo de su celular-

Esta es una de las causas iniciadas en mayo pasado a partir de los reportes recibidos desde la oficina judicial Red 24/7 – con asiento en CABA- y del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los Estados Unidos. En ese informe se detallaba una lista de sanjuaninos que posiblemente estaba compartiendo y consumiendo material de pornografía infantil.

Según explicaron, eran muchas las personas a investigar a partir de las localizaciones de las direcciones de IP (el número de identificación en las redes) de sus dispositivos. Posteriormente hubo casi una decena de detenciones. Algunos casos tuvieron repercusión por los imputados, como el de Carlos Campodónico. El arquitecto, fotógrafo y en su momento director del Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco.

Uno de los casos que quedaron pendientes porque no lograban dar con la localización exacta fue este último. Los investigadores al mando del fiscal Roberto Mallea siguieron averiguando hasta que llegaron a un domiciliario de calle Entre Ríos, metros al Norte de Libertador, en pleno centro. El fiscal pidió la orden de detención y un juez de garantías ordenó el allanamiento, el que se concretó este martes a la mañana.

En el lugar detuvieron a ese artista callejero que hace malabarismo en las calles. Es un joven de no más de 30 años, supuestamente soltero y que vivía en una pieza de esa propiedad, revelaron fuentes judiciales. Prefirieron no dar su nombre porque faltan algunas medidas, además todavía no formalizaron el pedido de investigación.

Se encuentra detenido y en principio podrían imputarle el delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, pero eso se agravaría por la presunta existencia de imágenes de menores de 13 años.