Estaba haciendo el asadito y cuando terminó le habían robado el auto

Un trabajador de Radio Universidad decidió ir a pasar unos días de vacaciones con su familia a Mendoza. Sin embargo, todo salió mal para el sanjuanino que tuvo que volverse sin uno de sus bienes más preciados: su auto.

Se trata de Gustavo Recabarren, quien trabaja en la emisora de la UNSJ. El hombre estaba con su familia en un hostel de calle Corrientes al 213, casi Salta en la Capital de la provincia vecina.

El viernes por la noche, Recabarren hacía un asado y escuchó que su auto arrancaba. Cuando salió a revisar se dio cuenta de que malvivientes de lo habían llevado.

El periodista llamó a la Policía pero tampoco tuvo respuesta y no quisieron recibirle la denuncia debido a un paro de las fiscalías.

Antes de regresar a la provincia, el sanjuanino vio pasar una vez más el auto por la puerta del alojamiento donde estaba pero no pudo alcanzarlo y volvió a llamar a la Policía. Otra vez, la Policía de Mendoza no hizo caso a su llamado y le dijeron que trabajarían en su robo pero que no había novedades.