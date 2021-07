La bronca de un ex Desamparados por el robo de todas sus camisetas: "¿para qué las quieren?"

Un exfutbolista de Desamparados denunció en las redes que ladrones ingresaron a su vivienda y prácticamente se la desvalijaron. Se trata de Gonzalo Parisi, el delantero pampeano que jugó dos temporadas en el equipo sanjuanino.

"Tengo tanta bronca por dentro y una gran tristeza, me entraron a robar de vuelta a mi casa", comenzó relatando en sus redes sociales.

El jugador lamentó la pérdida, entre otras cosas, de las camisetas que fue recolectando a lo largo de su camiseta, muchas del ascenso y excompañeros. "Me sacaron muchos de los recuerdo que uno a lo largo a coleccionando y guardado. Para muchos no serán tan importantes, para mí son parte de mi vida", expresó.

Y agregó: "Hay cosas como un televisor, un parlante y una ventana rota que duelen, pero se pueden comprar otra vez. Pero las camisetas de fútbol que nadie tiene, que son únicas, ya es complicado conseguir No sé para qué las quieren, si no van a poder salir a la calle con esas camisetas. Son recuerdos de personas que ya no podré tener, que son mas que importante".