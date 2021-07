"Te mato y después me mato": le revisó el celular a su ex novio y después lo apuñaló

Una mujer fue condenada, este miércoles, por apuñalar a su ex novio y amenazarlo de muerte. Todo ocurrió el sábado 26 de junio, en un departamento del Gran San Juan.

Según informó la Policía, la violenta, identificada como Elisa Aballay, le escribió por Facebook a su ex para decirle que se le había roto la moto y que necesitaba que la auxiliara porque iba caminando por la calle y tenía miedo.

El hombre, para solidarizarse con la chica, aceptó y fue a buscarla pero todo terminó muy mal. En el camino el joven le aclaró varias veces que no iba a volver con ella pero de nada sirvió.

Una vez en el departamento del hombre, Aballay le revisó el teléfono y montó tremenda escena de celos por los mensajes con otra chica.

“Sos una basura. Vos no mereces vivir. Sos cualquiera. Sos igual que los demás. Me estás dejando por otra", le dijo Aballay y le estrelló el celular contra la pared.

Después de esto, la mujer tomó un cuchillo y lo apuñaló en la pierna izquierda. El denunciante pudo zafarse y le quitó el tramontina que Aballay tenía en las manos. "Te mato y luego me mato yo, a mí no me importa nada. Lo único que quiero es que vos estés conmigo", le dijo la agresora.

Aballay fue denunciada y condenada a 1 año de prisión de cumplimiento condicional y una restricción de acercamiento a su ex novio. Si mantiene su buena conducta, podrá continuar en libertad.