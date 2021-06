Una mujer de “armas tomar”: le dio tres cuchillazos a su exnovio y terminó presa

Una mujer no soportó ver mensajes de otras mujeres en el celular de su exnovio y lo atacó a cuchillazos. Esto pasó el fin de semana en una casa de Chimbas. El muchacho sufrió tres puntazos y después denunció a la chica, que fue detenida este lunes por el salvaje ataque.

Fuentes judiciales señalaron que la ahora detenida es Elisa Aballay, una mujer de 35 años que está sospechada de los delitos de lesiones leves, daños y coacción. El fiscal Roberto Ginsberg, de la Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG, inició la causa penal y pidió la orden detención al juez de garantías de turno.

El hecho de sangre se produjo el sábado último en horas de la madrugada en la casa del muchacho en el Lote Hogar 38, Chimbas. El hombre contó que tuvieron una relación que duró más de dos años, pero hace un mes se separaron. Esa noche, ella supuestamente lo llamó por celular porque quería verlo y hablar.

Él aceptó encontrarse, pero le aclaró que era imposible volver a estar juntos, según la versión del denunciante. La chica igual fue a su casa y empezaron a charlar. En medio de esa conversación, ella le quitó el celular, empezó a revisarlo y ahí se puso furiosa porque observó mensajes de otras chicas, aseguró el hombre a los investigadores. Se alteró tanto que rompió el celular, después agarró un cuchillo y le aplicó tres puntazos en la zona de la cadera, mientras le decía: “si no estás conmigo, te mato y después me suicido”, según fuentes del caso. La mujer luego se marchó y el pidió ayuda. Fue asistido en el Hospital Guillermo Rawson, pero las heridas no fueron de gravedad.