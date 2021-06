Los nuevos artilugios de los que hacen fiestas clandestinas en San Juan: 180 detenidos el finde

Este fin de semana se desbarataron en San Juan 8 fiestas clandestinas y se registraron 180 personas detenidas por violar las restricciones previstas por la pandemia, incluyendo un encuentro social en Valle Fértil con alrededor de 22 personas presentes en un hotel. De esas cifras dio cuenta el subsecretario de Seguridad provincial, Abel Hernández.

Este fin de semana se puso en marcha un nuevo esquema de funcionamiento de actividades en pandemia, con algunas flexibilizaciones de horario respecto del decreto que rigió hasta el viernes, pero igual las reuniones sociales siguen prohibidas y la gente sigue violando las normas con juntadas donde incluso las autoridades se encuentran con artilugios de los contraventores cuando son pescados in fraganti. Uno de ellos es "despistar" estacionando los vehículos dispersos para no llamar la atención, También "hay muchos que son reacios a abrir la puerta, a atender a la Policía, dado que en determinado momento prácticamente están rodeados por la autoridad y quedan encerrados y hay que estar ahí tratando de convencerlos. Es todo un procedimiento esta situación de los eventos en los domicilios", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Estación Claridad.

Gran parte de los que participan de estas fiestas clandestinas son adolescentes, dijo Hernández, a razón de un 60% y el 40% restante mayores, "que son los que están lucrando con estas situaciones".

Por otro lado, respecto al funcionamiento de los locales gastronómicos, el comisario se explayó sobre los procedimientos de este fin de semana con los nuevos horarios, ante la versión de empresarios de que la Policía les llamó la atención después de las 19 cuando deben cerrar sus puertas al público para poder atender hasta las 20. No obstante, con mecanismo delivery pueden seguir hasta medianoche. Hernández aclaró que "no hubo clausuras pero sí intervenciones ya que al estar con las puertas abiertas estos negocios son sujetos a inspecciones. Hay situaciones que en las disposiciones no salen bien estipuladas y se prestan a confusiones. Se tiene que verificar, Quizá están con sistema delivery pero hay situaciones particulares, les pido a los gastronómicos que no generalicen". Agregó que este lunes se reunirán con representantes del Ministerio de Turismo y se aclarará cómo deben actuar después del horario de cierre estos locales.