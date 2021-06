Habló la madre del joven acusado de matar a su padre en Rawson: "Tengo un terrible dolor"

El pasado sábado en la madrugada se produjo una discusión familiar que terminó de la peor manera en Rawson. Un hombre llamado Ernesto José Vega, de 45 años, perdió la vida; y su hijo, Jonathan Vega de 22, terminó tras las rejas acusado de haber matado a su progenitor. El caso conmocionó a la provincia y fue en un breve cruce que la esposa del fallecido y madre del joven detenido habló brevemente con Tiempo de San Juan. "Estoy destruida, tengo un terrible dolor", dijo después de haber realizado los trámites propios del entierro.

La mujer estuvo presente en el momento donde sucedieron los hechos y dijo que "las cosas no fueron como se contaron, por eso estamos muy enojados con los medios y llegado el momento vamos a iniciar acciones legales contra todos". Las primeras informaciones del caso indicaban que a Ernesto Vega le habrían dado un fuerte golpe en el rostro y que eso le habría provocado la muerte. Luego el informe forense terminó por confirmar que el hombre que trabajaba en la Municipalidad de la Capital murió como consecuencia del golpe que recibió por parte de su hijo. Esto confirma la versión de la pelea familiar o la agresión física ocurrida el sábado en la madrugada y puso al joven como único imputado de la causa por presunto homicidio preterintencional agravado por el vínculo.

Para la Fiscalía el imputado sabía cómo pegar, ya que es instructor de Kick Boxing. Sin embargo, pidió a la jueza de Garantías Celia Maldonado que fuese imputado por homicidio. Es que según alegó el fiscal Adrián Riveros, Vega (h) le propinó una trompada a su padre y lo empujó contra la pared, con la desgracia de que el hombre se golpeó la cabeza y ello le produjo una grave herida en el cráneo que desencadenó su muerte. Fue por eso que quedó detenido y afronta la investigación judicial en su contra.

A vega le dictaron la prisión preventiva por un plazo de 8 meses y por ello la jueza ordenó su inmediato traslado al Servicio Penitenciario para que allí permanezca durante la investigación.

En el barrio donde sucedieron los hechos varios vecinos no terminan de caer y dicen que fue una desgracia porque "era gente que no se metía con nadie y no era problemática".