Le robaron los contactos a una diputada sanjuanina y armaron una estafa en su nombre

Las estafas siguen estando a la orden del día y en esta oportunidad fue una diputada sanjuanina la que cayó en una de estas peligrosas trampas. Se trata de Celina Ramella, que pertenece al Bloque Justicialista, y este jueves estando en plena sesión de la Cámara de Diputados comenzó a presenciar el mecanismo fraudulento que armaron desconocidos para engañar a sus contactos. "Todo comenzó cuando me llegó un mensaje de mi correo donde me pedía validar la cuenta, yo accedí y luego me entero que estaban usando eso para robarme los contactos y mandar mensajes diciendo que yo vendía dólares", comenzó explicando la funcionaria a Tiempo de San Juan. Y agregó que "le pedían a la gente que hiciera una transferencia a una cuenta bancaria y cuando vi lo que estaba pasando rápidamente puse en alerta a toda la gente para que no caigan en este engaño", agregó.

Fue en plena sesión que Ramella se enteró del mecanismo que estaban armando gracias al llamado de su marido. "Me mandó un mensaje y me dijo que lo llamara urgente y cuando salí de la sesión me enteré lo que estaba pasando. Por suerte conté con el apoyo de la gente de informática y de prensa que me ayudaron a cambiar las contraseñas, pero igual los contactos ya los tienen. Por eso quiero invitar a la gente que no haga caso a esa extraña propuesta porque es una estafa", sostuvo.

La denuncia ya está radicada en la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan y en los días siguientes se llevarán las investigaciones para tratar de determinar quienes están detrás de este nuevo "cuento del tío". A la par no fue el único caso. Porque el diputado Leonardo Gioja, también fue blanco de una situación similar. En este caso, recibió un mensaje de un número desconocido que decía ser la ex directora del hospital Rawson, Beatriz Salanitro. Ante este extraño hecho, el legislador se contactó con Salanitro, quien le confirmó que no había cambiado su número.

La principal sospecha que circulaba este jueves en medio de la Sesión de la Cámara de Diputados, es un presunto jaqueo de cuentas o teléfonos de los diputados para realizar maniobras fraudulentas. Sin embargo, será tarea de la Policía de San Juan investigar y llegar al fondo de la cuestión para conocer qué hay detrás de estos misteriosos mensajes que alarmaron a algunos diputados sanjuaninos.