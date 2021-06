Detuvieron al "Pastelito" Sosa, acusado por su ex de golpearla salvajemente y hasta quemarle la casa

En la tarde de este martes, lograron detener a Matías Ariel Sosa, miembro de la familia "Pastelitos Sosa", reconocida por estar involucrada en distintos delitos en innumerables ocasiones. Lo atraparon luego de que el pasado sábado golpeara salvajemente a su ex y hasta le quemara la casa de Chimbas. Fueron los policías de la sección Homicidios de la Policía de San Juan que trabajan en la UFI Delitos Especiales los que detuvieron a Sosa. Lo hicieron en colaboración con efectivos de la Brigada Norte y de la Comisaría 17ª.

Cabe recordar que el hecho del que se lo acusa sucedió en la madrugada del sábado último. Cerca de las 3, mientras la víctima estaba durmiendo, comenzó a escuchar ruidos afuera de su domicilio en Chimbas. Era su ex, Matías Sosa. "Se metió a mi casa por la ventana y me dijo 'yo me voy a quedar', le pedí que se fuera porque iba a venir una amiga y le dije que iba a llamar a la Policía. Se enojó y me insultó. Me fui al dormitorio, me siguió, me agarró de las muñecas, me ató y me decía que me iba a matar", expresó.

Siguiendo con el relato, la víctima afirmó que el delincuente y violento la estrelló contra la pared de un empujón, la tiró al suelo y la golpeó a pateadas en la espalda. "Me levanté y salí corriendo a pedir auxilio. Cuando salgó, me doy vuelta y vi que salía humo de mi casa. Matías salió corriendo y huyó en un remis", terminó. De inmediato, llegó personal policial, junto a Bomberos. Debieron sofocar las llamas. Sin embargo, el fuego ya había consumido gran parte del domicilio y sus pertenencias.

Así le dejó la casa.

Por último, la víctima aseguró mantuvo una relación de pareja durante algunos años con el "Pastelito" Sosa y que decidió terminarla hace poco más de un mes. Dijo que desde el principio fue violento, "siempre me pegaba, no me dejaba tener amigos, no me dejaba juntarme con mi familia. Nunca lo denuncié por temor, me decía que me iba a matar a mi, a toda mi familia y a todos los que me ayuden". Agregó, además, que Matías Ariel Sosa tiene antecedentes. Incluso, estuvo preso en el Servicio Penitenciario Provincial por un homicidio y ya había cumplido la condena.