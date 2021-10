Miedo a que quede en la nada, el angustiante reclamo de la familia de Roque Bolado

Roque Bolado tenía 68 años al momento de fallecer. Por más de 40 años tuvo una gomería a la que amaba ir todos los días, ya que no solo era su trabajo, sino su vida. Cuando comenzó la pandemia sus dos hijas insistieron en que se cuidara y dejara de ir a la gomería por un tiempo, pero Roque no pudo evitarlo y continuó yendo, con menos frecuencia.

A principio de mayo del 2020 comenzó a sentirse mal y fue por atención médica a la Clínica Santa Clara, donde le informaron que tenía problemas en los riñones. Como presentaba dificultad para respirar lo asistieron con oxígeno y para despejar todo tipo de duda le realizaron un hisopado que arrojó resultado negativo. Como la falta de oxígeno persistía, a Roque se le realizó un PCR, y mientras esperaba el resultado, fue trasladado a una sala donde permaneció aislado y en soledad hasta el 5 de mayo que falleció.

Como aún no se conocía el resultado del PCR, en el acta de defunción asentaron que el motivo de la muerte había sido Covid, según comenta Flavia, una de las hijas de Roque, quien aún siente angustia al recordar esos días tan difíciles para toda la familia, no solo por la pérdida de su padre, sino por todo lo que sucedió después. Al ser considerado sospechoso de Covid, por protocolo debía ser cremado, pero el turno fue dado para el viernes 7 de mayo. Mientras tanto, el cuerpo sin vida de Roque iba a permanecer en la morgue de la Clínica.

“Cuando fueron de la cochería Lanusse a la morgue descubrieron que el cuerpo de mi papá no estaba, pero sí el cuerpo de una señora sin datos. La conchería la contrató la familia. En eso nos llega el resultado del PCR y era negativo. Mi papá no tenía Covid. Al descubrir que mi papá no estaba en la morgue, desde la clínica nos dijeron que podía estar en un cementerio en Pocito, pero cuando llegamos allá descubrimos que se trataba de una mujer”, recuerda Flavia.

Roque falleció el miércoles 5 de mayo y lograron localizar su cuerpo el sábado 8 de mayo en el cementerio Parque El Palmar, en 9 de Julio. Había sido trasladado por error por la funeraria “Zonda”, según descubrieron tiempo después, confundido con una señora de apellido Ramírez, que también había fallecido en la clínica. “A mi papá lo sepultaron el miércoles a las 11 de la mañana, cuando nosotros aun no recibíamos el certificado de defunción”.

Una vez localizado el cuerpo de Bolado, se le dio santa sepultura, pero el tema no terminó ahí, ya que a raíz de la confusión y del mal momento que vivió toda la familia, se presentaron junto con la abogada Guadalupe Guzmán ante la Justicia, para que se investigue a quienes fueron responsables de la confusión y extravío del cuerpo, ya que en su momento nadie sabía darles explicaciones.

Presentaron la denuncia, que recayó en el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo del doctor Guillermo Adárvez. La misma se realizó en mayo, y pese a la insistencia de la abogada de la familia Bolado, no hay siquiera calificación del delito.

La familia no ha tenido respuesta de parte de la Justicia. Guzmán va todas las semanas al juzgado para obtener novedades, pero vuelve en cada oportunidad totalmente abatida, ya que hasta el día de la fecha ni siquiera tiene la confirmación si el extravío del cuerpo de Roque será considerado un delito. La causa está aún en etapa de instrucción, pero sin calificar el hecho. Incluso ni siquiera ha podido tener acceso al expediente.

Ante este panorama la angustia de la familia se incrementa, ya que temen que todo quede en la nada. “No creo que la causa de mi padre avance y eso duele, genera mucha impotencia. Nos dicen que hay causas más importantes, como homicidios y violaciones, pero mi papá es importante para nosotros y no nos sentimos escuchados. Por lo que veo creo que va a quedar en la nada”, comenta Flavia con un nudo en la garganta, con la bronca contenida por la situación traumática que ha tenido que vivir toda la familia en un momento tan doloroso como es la pérdida de un ser querido.

La familia Bolado solo pide que se avance en la causa, que les den una respuesta y que no se olviden de ellos, no solo para que se castigue a los responsables del extravío del cuerpo, sino también para que no vuelva a pasar, para que Roque pueda descansar en paz y para que su familia pueda estar tranquila, dándole un cierre a toda la situación.