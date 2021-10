Alertan sobre estafas con 'loteos fantasmas' en San Juan

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia advirtieron que varios sanjuaninos fueron víctimas de estafas con 'loteos fantasmas', ya que compraron inmuebles en zonas que nunca se urbanizaron y que hasta ahora esperan por los servicios. Tiempo de San Juan consultó con la Sección de Defraudación y Estafas y desde la Policía dijeron que hubo una denuncia al respecto.

Según explicó el presidente de la entidad vinculada a las bienes raíces, Pablo Domínguez, se promocionan lotes sin urbanización y eso los compradores recién se enteran cuando hicieron la operación. "Pocito es una de las zonas donde está sucediendo esto, donde hay loteos que llevan más de 4 ó 5 años de espera, ya que se compraron terrenos y no hubo ningún avance de obra", explicó.

También manifestó que no sólo la problemática se presenta cuando no hay indicios de construcción sino también con el papeleo, dado que se ofrecen en venta inmuebles que no cuentas con ningún tipo de certificación. "Algunos no cuentan con escrituras, ni las mensuras debidas", ejemplificó.

Además, Domínguez indicó que hay puntos de la provincia donde el tamaño mínimo de los terrenos que debe ser respetado a rajatabla para obtener todas las habilitaciones es de 1500 metros cuadrados y, en las estafas denunciadas, se registró la venta de dimensiones mucho menores, como de 400 metros cuadrados.

"Salimos a concientizar a la población sobre esto, que antes de hacer cualquier tipo de operación que consulte con nosotros o que se asesore con alguien que conozca del tema", expresó el representante inmobiliario, quien agregó: "Recomendamos que ingresen a nuestra web y revisen el listado de matriculados que trabaja".

Acorde detalló, mucha gente compró un terreno que halló a la venta en redes sociales a buen precio y después se encontró que pasó un largo tiempo y todo seguía igual. "Pasó más del tiempo que correspondía, que en promedio sería de 4 años para una urbanización aproximadamente, y todo seguía igual, con un portal de ingreso y nada más", sostuvo.

"Suele suceder que el vendedor especula con el dinero que recibe para avanzar, pero luego su mecanismo se estanca, se queda sin dinero para seguir adelante y la gente sin un lugar como corresponde", añadió.

Desde la Fuerza de Seguridad manifestaron que por el momento sólo hay una causa de este tipo que está bajo investigación y que data de al menos un año atrás.