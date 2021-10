Minuto a minuto: cómo se desencadenó el crimen en el que una mujer mató de un ladrillazo a su ex

A primera hora de éste sábado, Macarena Núñez, de 27 años, mató a su ex pareja, Gonzalo Martínez, de 25, de un ladrillazo en la cabeza. El crimen ocurrió en la puerta de la casa 5, de la manzana C, del Lote Hogar 12, en Pocito.

Si bien aún los pesquisas están en plena investigación, hay datos importantes que circulan como versiones de lo cómo habrían sido las horas previas al homicidio.

Al parecer, Martínez habría estado en la casa de su ex pareja, Macarena, celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos. Según testigos, antes del desenlace fatal, el ahora fallecido habría apuñalado a la actual pareja de su ex con una botella, por lo que el hombre habría tenido que ser traslado en ambulancia al hospital, aunque estas versiones están siendo investigadas y por el momento no han sido confirmadas.

Luego de ese episodio, Martínez habría intentado irse con su o sus hijos y Macarena, la homicida, se habría negado. Luego de ello, Gonzalo habría intentado irse en un remis, cuando Macarena le tiró un ladrillazo por la nuca, que desencadenó en la muerte inmediata del joven de 25 años.

El último posteo de la homicida

Horas antes al crimen, Macarena publicó una historia en su cuenta de Facebook. La misma es una foto de ella, al parecer tendida en una cama, con la canción "Preso en mi ciudad", de los Redonditos.