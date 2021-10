El joven automovilista del choque fatal en Circunvalación venía de reprobar en Emicar

El miércoles pasado un trágico siniestro vial se cobró la vida de una mujer motociclista en Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador, tras protagonizar un choque con un automóvil. Según informaron fuentes oficiales del caso, la fallecida -Natalia Acosta, de 46 años- viajaba como acompañante -Juan Moyano, de 33 años- en la moto, y el conductor del auto -Arturo Gómez, de 20 años- fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Según fuentes policiales, la pareja viajaba a bordo de una Honda Twister 125 cc. Y el conductor del Renault Logan que los chocó no tenía carnet, lo que fue confirmado posteriormente por autoridades. Una testigo ocular señaló que el automovilista venía manejando sin control, haciendo cambio de luces y sobrepasando a otros vehículos, y que luego del choque, Gómez gritaba: "No tengo carnet, no tengo carnet".

Este viernes, a última hora, los pesquisas descubrieron que Gómez venía de reprobar la prueba del Emicar esa misma mañana. Además, de acuerdo a lo publicado por Diario de Cuyo, el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales, confirmó que el automovilista circulaba a una velocidad excesiva y además, no tenía licencia, seguro ni RTO.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Juan Moyano, que se recuperó de las heridas en el hospital, describió los desgarradores detalles del accidente como nunca antes lo contó. "Recuerdo que ese día me voy a buscar a Nati, antes del Acceso escucho una frenada y sentí el impacto todo de atrás", dijo.

Según relató, después del golpe fue despedido y giró hasta estrellarse contra el guardarrail. Enseguida, intentó ver el estado de su esposa. No pudo hacerlo. La gente que lo socorrió, tampoco dejó que la viera.

"Me quedé boca a bajo, y pedía a toda la gente que la ayudara a ella. Me interesaba más ella. Porque siempre la cuidaba. Primero estaba mi esposa", indicó.