El anciano acusado de abusar de su hija y tener “hijos nietos” pide la domiciliaria, pero el fiscal se opone

El anciano de 73 años detenido y acusado de someter a su hija durante casi tres décadas, con la cual tuvo seis “hijos nietos”, quiere irse a su casa con la excusa del coronavirus. El pedido lo hizo formalmente después de que el procesaran en el Segundo Juzgado de Instrucción. El fiscal que interviene en el caso ya hizo saber que se opone a que el presunto pervertido sexual sea beneficiado con la prisión domiciliaria.

Es el anciano que días atrás fue procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente –en un delito continuado-, en el Segundo Juzgado de Instrucción. Lo complicó la prueba de ADN, que demostró su paternidad sobre los hijos de su hija –hoy de 47 años-.

El caso es aberrante y fue mantenido en secreto durante casi 30 años dentro del seno de esa familia que vivía un departamento del Este sanjuanino. La propia mujer declaró, cansada de su sufrimiento, que su papá la sometía desde que ella era mayor de edad. Así fue que la dejó embarazada y tuvo su primer hijo en 1993; pero claro, ella nunca dijo quién era el padre. Los abusos sexuales continuaron y vinieron otros hijos producto de los vejámenes. Los familiares y allegados declararon que la mujer nunca tuvo novio o pareja. Eso dio sustento a la versión de que el padre la sometía.

Fue así que ordenaron la detención del anciano en noviembre último. En estas últimas semanas, el juez de la causa lo procesó y dictó la prisión preventiva para que continúe alojado en el penal de Chimbas. La defensa del sujeto no se quedó conforme y pidió la prisión domiciliaria para el hombre mayor, en razón de que sufre hipertensión y, por su edad, está dentro del grupo de pacientes en riesgo frente a la pandemia del coronavirus, señalaron fuentes judiciales.

Se le corrió vista al fiscal Renato Roca, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº4, quien este jueves miércoles ya emitió opinión. El representante del Ministerio Público Fiscal hizo saber al juez del caso que se opone tajantemente a que el imputado reciba el beneficio de la prisión domiciliaria, aseguraron.

El fiscal lo rechazó porque entiende que, pese a que está dentro del grupo de riesgo, el detenido se encuentra en buen estado de salud y es atendido y medicado por su afección. Por otro lado, señaló que existe un protocolo y medidas sanitarias para asistir a la población carcelaria, que esto fue aplicado por el Servicio Penitenciario Provincial y que, en caso de no contar con la atención necesaria, existe un plan de acción para actuar en un caso concreto o trasladar al paciente a un nosocomio. Además, en su escrito afirmó que en la misma provincia no hay circulación comunitaria del virus y la situación está contenida. En base a todo esto, el fiscal Roca sostuvo que no se justifica otorgar dicho beneficio al procesado, revelaron fuentes judiciales.