Luego de la audiencia en la que fue imputado por lesiones leves y tenencia ilegítima de arma de fuego, Sergio Vallejos salió al cruce de la acusación y aseguró que detrás de la causa existe una "pata política" destinada a perjudicarlo.

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"Es un capítulo más de esto que me toca vivir. Esto arrancó en Flagrancia en la época de pandemia, cuando se me imputaron presuntos delitos por los que me iban a pedir hasta seis años de prisión", afirmó el dirigente al hablar con la prensa en las puertas de Tribunales.

Vallejos vinculó la situación judicial que atraviesa con otros episodios que, según dijo, tuvieron origen en diferencias políticas. "No podemos dejar de conectarlo con la incriminación a Uñac y con la demanda que me inició el cortista Lima. Sin duda esto tiene una pata política", sostuvo.

Durante la audiencia, uno de los puntos abordados por la Fiscalía fue el hallazgo de una pistola calibre 22 entre las cinco armas secuestradas en su domicilio. Según la investigación, esa arma no figuraría registrada en el sistema de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2064328578917871902&partner=&hide_thread=false Vallejos apuntó contra la Fiscalía y habló de una persecución política tras su imputación pic.twitter.com/oSQ5kX296A — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 9, 2026

Sin embargo, Vallejos rechazó que se trate de un delito y aseguró que se trata de una cuestión meramente administrativa.

"Soy legítimo usuario. Es como tener carnet de conducir: te habilita a manejar vehículos. Compré esa pistola cuando tenía 21 años, hoy tengo 53. Por cuestiones administrativas no está registrada en el nuevo sistema de ANMaC", explicó.

Además, indicó que posee cinco armas para uso personal y remarcó que cuenta con las autorizaciones correspondientes. "Nunca terminé un trámite de reempadronamiento. No estoy en falta. Después compré otras armas y ANMaC me las autorizó sin problemas", señaló.

El dirigente también cuestionó que la causa se haya centrado en la tenencia del arma y no en los hechos de violencia denunciados por su expareja.

"Fíjense que se terminó hablando de una pistola, pero nunca se profundizó en las lesiones y amenazas que me pretenden imputar. Eso demuestra que el fiscal no tiene nada", manifestó.

Respecto de la denuncia presentada por su expareja, Vallejos reconoció que existió una discusión familiar, aunque evitó brindar detalles. "Tuvimos un desencuentro, pero quiero mantenerlo en el ámbito privado porque están mis hijos de por medio", expresó.

En ese contexto, volvió a cargar contra el Ministerio Público Fiscal. "Agarraron una situación familiar, la agrandaron y la trajeron hasta acá cuando debería haber quedado en ese ámbito. Se metieron en mi casa y eso habla del poder que puede ejercer el Estado sobre un individuo", afirmó.

Finalmente, insistió en que la investigación tiene un trasfondo político y apuntó contra los fiscales. "¿Quién nombró a los fiscales? Fueron designados durante el gobierno de Uñac. No puedo dejar de ver una intención política para que esto suceda", concluyó.