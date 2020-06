Va preso por violar la restricción de ingresar a la casa de la ex pareja

Un hombre no respetó la prohibición de acercarse o entrar a la casa de la ex esposa y terminó preso, con un proceso penal por el cual será juzgado en Flagrancia. Esto sucedió en Rawson y el imputado supuestamente ya había tenido un incidente anterior con la mujer.

José Manuel González, el detenido, ahora afronta una causa penal por el delito de desobediencia a una orden judicial. Es que pesaba sobre él una prohibición de acercamiento al domicilio de su ex esposa, en el barrio Virgen de Fátima, Rawson, informaron fuentes judiciales. La pareja convivió 30 años y pero después aparentemente se separó en malos termino. Por eso la orden de restricción dictada en mayo último por el Primer Juzgado de Familia.

Eso no quitó que González fuera este lunes, a eso de las 10, a la vivienda que también supo ser suya. El entró muy tranquilamente. La ex pareja le dijo que no podía estar allí, que debía retirarse y el hombre contestó que no le importaba, que esa era su casa, según el informe de Flagrancia. En el momento que González ingresó al baño, la mujer llamó al 911. Minutos más tarde llegaron los policías de la Seccional 36ta y lo llevaron detenido. En la causa tomó intervención el fiscal de Flagrancia, Ignacio Achem.