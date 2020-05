¿Fue intencional? Se incendió una casa en Caucete y hallaron nafta alrededor

Un misterioso incendio sufrió un domicilio, ubicado en la intersección de calle San Lorenzo y Ruta 141, en Pie de Palo, Caucete. Un hombre, identificado como Samuel Marín, de 21 años, se encontraba durmiendo en el interior, cuando unas llamas a su alrededor lo despertaron.

Comenzó a pedir auxilio y, junto a unos vecinos, pudieron sofocarlo y evitar que se quemara todo la vivienda. El damnificado, que se encontraba cuidándole la casa a su prima, se comunicó con el 911 y tanto personal policial como Bomberos llegaron al lugar para terminar con los restos del incendio.

Al realizar las pericias, Marín encontró con líquido alrededor de la casa, el cual emanaba un fuerte olor a nafta. Al parecer, habría sido intencional pero aún no hay nada confirmado. El sujeto no habría podido afirmar si alguien lo habría intentado incendiar. Lo cierto es que llegó a una de las dos habitaciones de la casa pero no tuvo pérdidas materiales.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado jueves. La casa está hecha de adobe y su techo es de caña. Afortunadamente, el cuidador se pudo despertar a tiempo y lograr terminar con el fuego, antes que llegue al resto del domicilio. Investiga la Comisaría Novena.