Denunció que un auto hizo una maniobra prohibida, lo chocó y se fugó: le dejó tremendas heridas

Un terrible accidente sufrió un muchacho, identificado como Sebastián Ahumada, cuando viajaba por una transitada calle de pleno microcentro sanjuanino. Un auto le salió de manera repentina y le ocasionó serias heridas en todo su cuerpo. Para colmo, el automovilista escapó. Dice que no sabe nada sobre ese sujeto y acusa un mal accionar policial.

Así lo relató en su cuenta de Instagram, hace unos días. Si bien el hecho ocurrió sobre la 1 del pasado martes 17 de diciembre, trascendió en los últimos días ya que el joven fue dado de alta -aunque con importantes secuelas de las heridas- y aún no tiene noticias sobre quién ocasionó el accidente.

"Venía circulando por Avenida Rioja, en dirección al sur, en mi moto, con todo en regla y a la velocidad permitida por la ley. Me tocó onda verde, por lo que nunca frené a cero, en unas cinco cuadras. Cuando pasé calle Mitre, identifiqué un vehículo estacionado en la Farmacia Echegaray, en dirección al norte, con las luces bajas encendidas. Cerca de llegar a la esquina, iba mirando hacia calle Santa Fe, pendiente de que no viniera algún vehículo, por lo que dejé de prestarle atención a ese auto estacionado", comenzó relatando.

Así terminó Sebastián.

Sebastián siguió: "Casi llegando a la esquina, no venía nadie por Santa Fe, por lo que no bajé la velocidad. Pero, de repente, ese auto estacionado salió rápidamente, quiso doblar desde Rioja hacia Santa Fe -lo que está prohibido-. Cuando me vio, frenó a cero pero quedó en el medio de la calle, tapándome cualquier pasada. Como pude, esquivé ese auto, le pasé cerca e intente meterme a la vereda, pero no salió bien. Terminé estrellándome con el semáforo y arrastrándome por la vereda. El inhumano se fugó".

Tras el choque, el joven damnificado relató que casualmente salió un médico de la farmacia y lo auxilió. También llegó personal policial, le preguntó sobre lo sucedido y sobre el auto que escapó. "A las dos semana, cuando recién pude salir de casa, fui a la comisaría a realizar el acta y pedir las cámaras. Llegué y mi expediente no estaba. Me hicieron esperar dos horas hasta que me armaron el expediente nuevo en base a lo que conté en ese momento. Ni el ingreso de mi moto estaba", dijo.

Tal como se puede observar en las imágenes, tras el accidente, Sebastián quedó con importantes secuelas en distintas partes de su cuerpo. Encima, aún no logra saber quién fue el que provocó el siniestro y escapó. Y lo peor, al menos según lo que acusa, es que su expediente "había desaparecido".