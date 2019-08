Misterio en Rawson: se fugaron dos menores de dos hogares del Estado

Dos menores se escaparon de dos hogares del Estado, ubicados en Rawson. Se fugaron durante la jornada del pasado martes y aún no volvieron hacia las respectivas instituciones. Personal policial de la Comisaría 25ª los están buscando desesperadamente.

La primera menor fue identificada como María de los Ángeles Romero Ibaceta, de 16 años, quien estaba alojada en el hogar Hugo Montaño, ubicado en la intersección de calles Riso y Capdevila. Según las fuentes policiales, se escapó sobre las 16 del martes y sobre las 23, expusieron la denuncia ya que no volvía. Durante este miércoles por la tarde seguía desaparecida.

Similar situación ocurrió con otro menor, identificado con el nombre Benicius -no recordaban el apellido-, quien es oriundo de San Luis. Según indicaron desde la Fuerza, el adolescente se encontraba en el hogar Güemes, de Rawson, y había mostrado sus ganas de volverse hacia su provincia natal para estar con su familia. Se escapó sobre las 21 del martes y creen que habría viajado hacia su hogar, aunque no pueden ratificarlo ya que el chiquito no tenía dinero para hacerlo.

Lo cierto es que para la Policía ambos menores se encuentran en calidad de desaparecidos y lo están buscando desesperadamente. Sobre el menor puntano, tratan de determinar si ya estará en su hogar con su familia. Ante cualquier información comunicarse con el 911 o con el número de la Comisaría 25ª: 4341720.