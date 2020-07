Fabián Martín en Paren: nacionalizar el Acuerdo San Juan, un palito para Macri y perlitas políticas

Este martes el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, visitó los estudios de Paren las Rotativas y habló de todo. Se refirió a la situación económica de la provincia y el departamento, y lanzó importantes definiciones políticas en el plano provincial como nacional.

El funcionario abrió la entrevista hablando sobre el panorama que atraviesa San Juan en tiempos de pandemia. "Nosotros tenemos una situación de privilegio gracias a la conducta de los sanjuaninos y decisiones del Gobierno nacional, pero la situación económica es sumamente difícil. Hay gente que perdió sus trabajos y otros que no abrieron sus persianas, que no reabrieron después de la pandemia. Esto significa que los sanjuaninos también necesitamos de los recursos del Gobierno nacional, como el IFE", dijo.

Además Martín contó que en Rivadavia los comercios despidieron de cuatro a cinco personas y están vendiendo un 30% respecto a los meses previos a la emergencia sanitaria. Además dijo el municipio sufrió una baja del 30 al 35% de caída en la recaudación, lo que provocó el ajuste del gasto y produzca un parate en la obra pública.

En este sentido, el intendente remarcó la importancia del Acuerdo San Juan y comentó que presentarán una propuesta, en nombre de la comuna, con 10 ideas. "Es una feliz idea la que ha tenido el Gobierno de poder trabajar en un acuerdo social. La mejor manera de empezar a encontrar soluciones es a través de una mesa de diálogo", comentó. Y anticipó que pedirán "institucionalizar este acuerdo, que sea una mesa de diálogo permanente y perdure en el tiempo" y sugirió a Uñac que "presente esta megapropuesta a nivel nacional".

Martín también se refirió a Mauricio Macri y dijo su gestión "no fue positivo, por algo perdió las elecciones". Y agregó: "Nosotros estábamos parados en ese frente y no teníamos muchas alternativas. Agradezco porque pudimos plasmar muchos proyectos, por ese lado estoy agradecido, pero en muchas otras cosas no coincidimos: por ejemplo, el tema tarifas".

Para cerrar se refirió a su futuro, teniendo en cuenta que no podrá volver a postularse a intendente en las próximas elecciones. "Lo tengo en claro, hay que renovar. Veremos más adelante. ¿Si me gustaría ser gobernador? Es una posibilidad, pero prefiero hablarlo más adelante. Tenemos la experiencia de haber manejado el Ejecutivo".

Entrevista completa