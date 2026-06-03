Moda real vs. moda en redes: cuando la inspiración se convierte en comparación

Vivimos en una época en la que la moda está al alcance de un dedo. Abrimos Instagram, TikTok o Pinterest y encontramos miles de imágenes de looks impecables, tendencias recién llegadas de las pasarelas y personas que parecen tener siempre el outfit perfecto para cada ocasión.

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Las redes sociales han democratizado la moda. Hoy podemos inspirarnos en estilos de cualquier parte del mundo, descubrir nuevas combinaciones de colores o aprender a usar una prenda de distintas maneras. Y eso, sin dudas, es algo positivo.

Sin embargo, también existe otra cara de esta realidad: la comparación constante. Muchas veces vemos una fotografía perfecta y olvidamos que detrás de esa imagen hay iluminación, edición, filtros, selección de poses e incluso decenas de fotos descartadas. Lo que aparece en pantalla suele ser un instante cuidadosamente elegido y no necesariamente una representación de la vida cotidiana.

Entonces ocurre algo que veo con frecuencia: mujeres que sienten que nunca están lo suficientemente arregladas, modernas o a la moda porque comparan su realidad con una imagen construida para generar impacto visual.

Pero la moda real funciona de otra manera.

La moda real convive con el trabajo, los horarios, las responsabilidades, los presupuestos y las distintas etapas de la vida. La moda real repite prendas. Aprovecha lo que ya tiene en el placard. Busca comodidad cuando la necesita y elegancia cuando la ocasión lo requiere. No vive para la fotografía; vive para las personas. Y es justamente ahí donde aparece una diferencia importante entre la inspiración y la imitación.

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Inspirarse es tomar una idea y adaptarla a nuestra personalidad. Imitar es intentar reproducir exactamente algo que muchas veces no fue pensado para nosotras.

No todas las tendencias tienen que gustarnos. No todos los colores de moda tienen que favorecernos. No todos los cortes o estilos tienen que formar parte de nuestro guardarropa. Y eso está perfectamente bien.

Durante años se nos hizo creer que estar a la moda significaba seguir cada tendencia que aparecía. Hoy entendemos que el verdadero estilo tiene más relación con conocernos que con copiar. Una mujer con estilo no es necesariamente la que tiene más ropa ni la que usa las últimas tendencias. Muchas veces es aquella que sabe quién es, qué le gusta y cómo quiere mostrarse al mundo.

Las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa para inspirarnos. Pueden ayudarnos a salir de la rutina, descubrir nuevas ideas y animarnos a probar algo diferente. El problema aparece cuando dejamos de utilizarlas como inspiración y comenzamos a usarlas como una medida para evaluar nuestra propia imagen.

Porque la realidad es que ninguna vida es tan perfecta como parece en una publicación. La moda debería ser una forma de expresión, no una fuente de presión. Debería ayudarnos a sentirnos más cómodas, más seguras y más auténticas, no más inseguras.

Por eso, la próxima vez que veamos un look que nos encanta en redes sociales, quizás la pregunta no sea “¿cómo hago para verme exactamente igual?”, sino “¿qué puedo tomar de esta idea para llevarla a mi propia realidad?”.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Cuando la inspiración se convierte en comparación La moda en redes sociales es una fuente de inspiración, pero también puede generar comparación. Detrás de las imágenes perfectas a menudo hay edición y selección cuidadosa, no necesariamente la vida cotidiana. El verdadero estilo se basa en el autoconocimiento. Leé la columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda en Tiempo de San Juan. www.tiempodesanjuan.com #moda #redes #columna #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Al final del día, la ropa más importante que usamos no es la más costosa ni la más tendencia. Es aquella que nos permite sentirnos bien con quienes somos. Las redes muestran una vidriera. Nuestra vida real ocurre fuera de la pantalla. Y tal vez el mejor estilo no sea el que consigue más “me gusta”, sino el que nos hace sonreír cuando nos miramos al espejo.