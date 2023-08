Se separaron Caramelito Carrizo y el Coco Sily: el humorista está muy mal

El conductor de Noche de Mente (TV Pública), dialogó con Teleshow (Infobae) y aseguró: "Hola, sí... me separé. Gracias por preocuparte, no voy a hablar del tema. Un beso".

Sin embargo, Oscar Negro González Oro, quien ya se despidió de Nosotros a la Mañana (El Trece) ya que Fabián Doman empezará con su nuevo programa, aclaró: "Coco es mi hermano, para en mi casa en Uruguay con los hijos, me dicen tío, pero sé que está triste, hablé ayer".

Luego, quiso seguir mencionando las palabras que cruzó con él, y dijo: "Déjenme que les lea el chat, no es una infidencia, porque es mi hermano".

Posteriormente, leyó el mensaje que le mandó el propio actor. "Te amo, negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida", remarcó Coco.

González Oro, quien volvió a recalcar que conoce a su hermano de toda la vida desde hace tiempo, sentenció: "Está triste, me lo dice su hija mayor. Se enamoró, el gordo se enamoró".

Por qué se separaron Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily

Pía Shaw dio detalles de la separación de Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo en A la Barbarossa (Telefe), luego de que el humorista le contara los motivos por los que el amor llegó a su final.

La periodista aseguró que Caramelito fue quien decidió ponerle punto y final a la relación, pero lo trascendental es que el motor de esta determinación fue su ex, Damián Giorgiutti: "Pesaron mucho más los 25 años de matrimonio de Cecilia con Damián, quien era su pareja. Todo esto lo hablé con Coco esta mañana, por eso estoy autorizada a contar lo que voy a decir".

De igual manera, Pía aseguró que la ruptura fue en el mejor de los términos: "Fueron 3 meses y medio de una relación divina, Cecilia fue quien tomó la decisión. Nunca se mintieron, se hablaron de frente. Cecilia le contó a él lo que estaba pasando, que era una vuelta con Damián y como él lo dice, pensaron más 25 años y dos hijos que tal vez una historia donde se estaban conociendo... Es el rescatar, el intentar apostar, es lo que quiere hacer Cecilia hoy".

Analía Franchín no dejó de opinar picante y apostó a que la decisión de Carrizo no fue la indicada: "No quiero ser mala, perdón... El exmarido entró en desesperación porque la vio bárbara con otro, entonces vuelve. Pobre, ojalá que no, pero en dos meses va a pasar lo mismo y Coquito va a estar lejos. No lo usó, para mí estaba re enganchada, pero lo otro le tiró".

"La decisión la tomó ella, que no fue una decisión de él. Obviamente, aceptando que ella quiera rescatar la relación de los 25 años", concluyó Shaw sobre la separación de Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily.