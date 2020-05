Araceli González se puso retro y picante: un body...

View this post on Instagram

Entre corridas vivu00eda en esos tiempos. Los 90u2019. Tapas, teatro, tv, desfiles en el interior del pau00eds, viajes al exterior representando marcas preciosas que ame ser parte. Y asu00ed seguu00ed y sigo amando hacerlo. Pero esta foto que encontru00e9 me recuerda esas corridas de llegar a todos lados! De criar una hija Bella! De ser mamu00e1 proveedora y presente! De amar trabajar no solo para crecer econu00f3micamente sino tambiu00e9n oara darle calidad de vida a mi familia y a mi hija que solo tenu00eda 2 au00f1os! @ftorrente u201cmi Totau201d yo solo pensaba en disfrutar cada cosa que hacu00eda al mu00e1ximo. Y en esos comienzo sentu00ed placer en cada entrega. Y en El Progreso. Pasaron los au00f1os y uno fue mutando, evolucionando. Hoy me inquietan otras cosas y estoy trabajando para eso hace mucho. La cuarentena es para mi como un seminario para construir cosas nuevas en mi y en beneficio de otros. No se pensar solo en mi! Amo lo que estoy haciendo. Ya se enteraran. Tiene que ver con @araceliwebok que es el lugar que elegu00ed para expresarme y comunicarme. Los que podemos quedarnos en casa! Estemos atentos a nuestros estados y a nuestras inquietudes! Escu00fachate! Ojalu00e1 pidamos dentro de la adversidad construir algo en uno! No decretes que no puede ser ! Intu00e9ntalo. Se los quiere! Buena semana ! #quesateencasaud83cudfe0 cuidarse es muy #araceliwebok