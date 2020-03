Jésica Cirio te hace transpirar a pleno: ¿Quién se anima a seguirle el ritmo?

View this post on Instagram

Nos quedamos adentro de casa pero no nos quedemos quietos! ud83dudc9c De la mano de @rexona.arg los invitamos a hacer esta rutina fu00e1cil y divertida. Es una pequeu00f1a muestra de una clase de @zumba! ud83dudc83ud83dudd7a Se suman a hacerla? Compu00e1rtanme sus videos entrenando!! #RexonaNoTeAbandona ud83cudfa7 mix by @djkookoh