Uno por uno, estos son los ganadores de los premios Billboard 2020

La gala los premios Billboard 2020 se realizaron este miércoles por la noche. A pesar del confinamiento por el coronavirus, muchos de los nominados se hicieron presentes en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Billie Eilish fue una de las más ganadoras de la noche y Bad Bunny fue elegido como el mejor artista latinoamericano.

Mirá la lista completa:

Mejor artista: Post Malone

Nominados:

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Taylor Swift

Álbum Billboard 200: Billie Eilish «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Nominados:

«Lover», Taylor Swift

«Free Spirit», Khalid

«Hollywood’s Bleeding», Post Malone

«Thank U, Next», Ariana Grande

Canción Hot 100: «Old Town Road», Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Nominados:

«Someone You Loved», Lewis Capaldi

«Bad Guy», Billie Eilish

«Truth Hurts», Lizzo

«Señorita», Shawn Mendes & Camila Cabello

Mejor artista masculino: Post Malone

Nominados:

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Ed Sheeran

Mejor artista femenina: Billie Eilish

Nominadas:

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Premio por logros en el ranking de Billboard: Harry Styles

Nominados:

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Taylor Swift

Mejor artista en ventas: Lizzo

Nominados:

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Taylor Swift

Mejor artista social: BTS

Nominados:

Billie Eilish

EXO

Got7

Ariana Grande

Mejor artista de R&B: Khalid

Nominados:

Chris Brown

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Mejor artista country: Luke Combs

Nominados:

Kane Brown

Dan + Shay

Maren Morris

Thomas Rhett

Mejor artista latino: Bad Bunny

Nominados:

Anuel AA

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Mejor artista cristiano: Lauren Daigle

Nominados:

Elevation Worship

For King & Country

Hillsong United

Kanye West